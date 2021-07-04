فى لمح البصر أسرع قناع يخلصك من تجاعيد االبشرة

إذا كنت تعانين من تجاعيد البشرة فيمكن لقناع البصل أن يمح بشرتك العديد من الفوائد يساعد البصل فى تجديد شباب البشرة فهو غنى بفيتامين أ الذى يحافظ على على مرونة الجلد عن طريق زيادة إنتاج الكولاجين.

يحتوي البصل على فيتامين E الذي يساعد في حماية البشرة. يكافح ضعف الجذور الحرة ، ويعزز مقاومة البشرة لأشعة الشمس ، ويمنع ويقلل من ظهور التجاعيد. يمكن صنع أقنعة الوجه الفعالة من البصل لحل العديد من المشكلات المتعلقة بالجلد ، مثل التجاعيد وإزالة البثور وتفتيح البشرة وغيرها الكثير.

فيما يلي أقنعة الوجه المثالية للبصل لتجربتها إذا كان الحصول على بشرة ناعمة ومتوهجة هو ما تريده.

قناع البصل لزيادة الدورة الدموية

. مكونات:

1 كرات قطنية صغيرة

بصل

ماء

طريقة تطبيق القناع

نقطع البصل إلى قطع صغيرة. امزجه لإخراج العصير منه. اغمسي كرة قطنية وضعي العصير على وجهك ورقبتك. اتركه لمدة 15-20 دقيقة واغسله بالماء العادي.

يمكنك تكرار ذلك مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع لرؤية نتائج أسرع وأفضل.

قناع البصل لتوهج البشرة

مكونات:

1 بصلة

1 كوب ماء

طريقة تطبيق القناع

نقطع البصل إلى قطع صغيرة ونهرسها لعمل عجينة.

ضعي هذا على وجهك واتركيه لمدة 15 دقيقة. بعد 15 دقيقة ، اغسليه بالماء البارد. يمكنك ملاحظة الاختلاف في الاستخدام الأول نفسه. البصل

يعتبر قناع الوجه الطبيعي هذا مفيدًا لإزالة البقع الداكنة وإزالة العيوب وإشراق البشرة الباهتة.

يمكن استخدام هذا القناع المشرق مرة واحدة في الأسبوع للحصول على نتائج أفضل.