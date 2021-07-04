كيف تختلف أعراض متغير دلتا عن أعراض كورونا الأصلية؟

أثار متغير دلتا في الهند جدلًا كبيرًا خلال الفترة الماضية بسبب سرعة انتشاره في البلاد على عكس المتغيرات الأخرى من فيروس كورونا، وحيث وصفها الأطباء بأنها سلالة شرسة، وتصيب الأطفال والشباب مقارنة بكبار السن.

وفقًا للنتائج الحديثة لموقع “timesofindia”، قد تختلف أعراض سلالة دلتا من فيروس كورونا عن المتغيرات السابقة سواء في جنوب أفريقيا أو انجلترا، كما أن الأعراض مختلفة عن السلالة الأصلية المنتشرة في الصين ولاسيما في ووهان.

ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، يتكاثر الفيروس أو يصنع نسخًا منه، وهو أمر معتاد، هذه التغييرات، تسمى "الطفرات"، وعندما يتعلق الأمر بفيروس SARs-COV-2 ، فقد تحور إلى العديد من السلالات، والتي يعتبر متغير دلتا، المعروف أيضًا باسم B.1.617.2 ، هو السلالة الأكثر انتشارًا حتى الآن.

وتختلف سلالة فيروس كورونا الشرسة التي تسمى دلتا عن السلالة الأصلية في بعض العوامل ومنها العوامل الفيروسية، ومعدل الإصابة وسرعة التكاثر وطريقة الانتقال.

من ناحية أخرى، تأخذ العوامل المضيفة العمر والجنس والأدوية والنظام الغذائي والتمارين الرياضية والصحة والتوتر في الاعتبار.

تشير البيانات التي تم جمعها في تطبيق الأعراض إلى أنه بينما تظل الحمى والسعال والصداع والتهاب الحلق من الأعراض الشائعة لـ فيروس كورونا، لم يتم الإبلاغ عن سيلان الأنف في البيانات السابقة، وبصرف النظر عن ذلك، يعد فقدان حاسة الشم ، الذي كان شائعًا في الأصل، هو تاسع أكثر الأعراض شيوعًا.

يعتقد الخبراء أن التغييرات في الأعراض قد تكون نتيجة حملات التطعيم، بينما يتم تطعيم المزيد من كبار السن، فإن السكان الأصغر سنًا يساهمون في غالبية حالات فيروس كورونا COVID وهم أكثر عرضة للإصابة بعدوى خفيفة.