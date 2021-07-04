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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

إرتفاع جديد في سعر الدولار بختام تعاملات اليوم

الدولار
الدولار

شهد سعر الدولار في مصر أمام الجنيه ، بختام تعاملات اليوم الأحد 4-7-2021، إرتفاعا بقيمة قرشاً على مستوى الشراء كما استقر على مستوى البيع بنهاية التداولات، وذلك بإعلاق تعاملات البنوك المحلية والأجنبية، ليأتي متوسط سعر الدولار اليوم على نفس السعر المعلن نهاية الأسبوع المنقضي، عند 15.63 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع، بحسب السعر المعلن من البنك المركزي المصري وجاء الأسعار على النحو التالي:

سعر الدولار في البنوك 

جاءت أسعار الشراء بين 15.61، و15.66 جنيه، بينما وصل سعر البيع بين مستويي 15.68، و15.73 جنيه، بحسب آخر تحديث له بالبنوك.

سعر الدولار في بنك مصر 

أظهرت أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية سعر شراء وبيع الدولار الأمريكي أمام نظيره المصري ببنك مصر على استقرار عند 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلى المصري 

وفي نهاية التعاملات وصلت سعر صرف الدولار الأمريكي خلال التعاملات اليوم مقابل الجنيه المصري داخل البنك الأهلي المصري إلى 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس 

وعلى الجانب الأخر سجل سعر الدولار مقابل نظيره الجنيه المصري داخل فروع بنك قناة السويس عند 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار في شركات الصرافة 

وبحسل أحد فروع شركات الصرافة فقد أنهي الدولار الأمريكي مقابل نظيره المصري بشركة مصر للصرافة عند مستوى 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي 

تتيح شبكة فروع البنك الاهلي الكويتي أعلى سعر لشراء الدولار مقابل الجنيه المصري في السوق المصرية عند مستوى 15.66 جنيه للشراء، 15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي 

أعلنت شاشات تداول البنك المصري الخليجي سعر شراء الدولار مقابل الجنيه المصري بنهاية التعاملات مسجلاً 15.65 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 

وفي نهاية التعاملات تتيح شبكة فروع البنك التجاري الدولي سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي 

وفي نهاية التعاملات وصلت سعرى شراء وبيع الدولار الأمريكي مقابل الجنيه داخل بالبنك العربي الأفريقي الدولي إلى 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة 

يقدم بنك البركة الإسلامي أسعار شراء وبيع الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري عند نفس مستويات الخميس الماضي عند 15.62 جنيه للشراء، 15.72 جنيه للبيع.

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