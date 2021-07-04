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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

اغرب حفل زفاف

شاهد | أغرب حفل زفاف ظل لمدة 4 أيام و به أسطول من السيارات الفاخرة

صدى البلد

اقيم حفل  الزفاف لمدة أربعة أيام وسط  العشرات من السيارات الفاخرة والألعاب النارية والموسيقى حتى الساعة الثالثة صباحًا، ليسبب هذا الامر  لسكان المنطقة المقام عليها حفل الزفاف حالة من الغضب باحد المناطق البريطانية.

يعتقد أن المشاهد المروعة حدث خلال الاحتفال بزواج عروسين كانا الغوا زفافهما  ايام حظر فيروس كورونا. 

لكن السكان في منطقة تيلفورد البريطانية، اشتكوا من الموسيقى الصاخبة التي ظلت تعمل حتى الساعة الثالثة صباحًا، وإطلاق الألعاب النارية وسط صفوف السيارات الفارهة التي تبلغ قيمتها 150 ألف جنيه إسترليني والتي تسد الشوارع.

 وبحسب صحيفة ديلي ميل"، قالت شرطة ويست ميدلاندز إن التقارير التي تتحدث عن السلوك المعادي للمجتمع المرتبط بالتجمع ، الذي يعتقد أنه استمر بين يوم الجمعة 25 يونيو وحتى مساء الاثنين 28 يونيو ، "تؤخذ على محمل الجد".

 ودون مجموعة من الجيران  تغريدة للشكوى من حفل الزفاف قائلين: "هناك حالة من الغاضب تمامًا من الألعاب النارية التي لا تزال تنطلق في هذا الوقت من الليل. لقد اضطر الكثير من السكان إلى تحمل هذا الأمر في آخر أربع ليالٍ ، وهذا ليس عدلاً على الإطلاق. الزفاف أو عدم الزواج ، هذا ليس الوقت المناسب لبدء الألعاب النارية ".


 

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