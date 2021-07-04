متحور إبسيلون من كورونا .. أخطر من دلتا ويقاوم اللقاحات

ظهر متحور جديد لفيروس كورونا فى الولايات المتحدة يطلق عليه اسم إبسيلون أخطر من سلالة دلتا المنتشرة فى الهند إضافة إلى أنتقاله عشرات الدول بسرعة؛ لأنه يستطيع مقاومة لقاح كورونا .

ووفقا لما جاء فى موقع " newsroom " تعمل ثلاث طفرات في بروتين سبايك لفيروس كورونا إبسيلون على إضعاف فاعلية الأجسام المضادة التي تسببها اللقاحات الحالية أو عدوى فيروس كورونا السابقة.

تعطي طفرات إبسيلون من الفيروس التاجي المثير للقلق وسيلة للهرب تمامًا من الأجسام المضادة وحيدة النسيلة المستخدمة في العيادات وتقليل فعالية الأجسام المضادة من بلازما الأشخاص الذين تم تلقيحهم.

لفهم استراتيجيات الهروب المناعي بشكل أفضل، تصور العلماء آلية العدوى لهذا البديل لمعرفة ما هو مختلف عن التكوين الأصلي للفيروس التاجي الوبائي ، وما هي الآثار المترتبة على هذه التغييرات.

قاد المشروع الدولي مختبر" " David Veesler في قسم الكيمياء الحيوية في جامعة واشنطن في سياتل ، و Luca Piccoli و Davide Corti من Vir Biotechnology.



ووفقًا لما قاله الباحثون تظهر أحدث بياناتهم أن متغير إبسيلون "يعتمد على استراتيجية غير مباشرة وغير مألوفة للتخلص من التحييد والهروب، وبالتالى لا يتمكن جهاز المناعة من رؤيته.



خصائص متغير إبسيلون

اختبر الباحثون المرونة ضد متغير إبسيلون من البلازما من الأشخاص الذين تعرضوا للفيروس ، وكذلك الأشخاص الذين تم تطعيمهم. تم تقليل فعالية تحييد البلازما ضد متغير إبسيلون المثير للقلق بمقدار 2 إلى 3.5 أضعاف.

مثل SARS-CoV-2 الأصلي ، يصيب المتغير الخلايا المستهدفة من خلال البروتين السكري المرتفع - الهيكل الذي يتوج سطح الفيروس. وجد الباحثون أن طفرات إبسيلون كانت مسؤولة عن إعادة ترتيب المناطق الحرجة من البروتين السكري المرتفع.

أظهرت دراسات المجهر الإلكتروني تغيرات هيكلية في هذه المناطق، ويساعد تصور هذه الطفرات في تفسير سبب صعوبة ارتباط الأجسام المضادة بالبروتين السكري المرتفع.

أثرت إحدى الطفرات الثلاثة في متغير إبسيلون على مجال ربط المستقبلات على البروتين السكري المرتفع. قللت هذه الطفرة من نشاط التعادل لـ 14 من أصل 34 من الأجسام المضادة المعادلة الخاصة بهذا المجال ، بما في ذلك الأجسام المضادة في المرحلة السريرية.

تم نشر النتائج التي توصلوا إليها في الورقة البحثية الأولى في أحدث إصدار من مجلة Science.