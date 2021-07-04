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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إعارة ثلاثي فريق الأهلي الشباب إلى نادي زيزكوف

صدى البلد

كشف مصدر بقطاع الناشئين أن مسئولو النادي الأهلي أنهوا إجراءات إعارة ثلاثي فريق الشباب.

ويسافر الثلاثي أحمد حسام ميدو مدافع ومحمد أحمد "بيسو" صانع ألعاب ومصطفى فوزي مهاجم إلى فريق زيزكوف التشيكي بدءًا من الموسم المقبل.

ويلعب نادي زيزكوف في دوري الدرجة الثانية التشيكي.

وحصل ثلاثي الأهلي الشباب على التأشيرة الخاصة بدخول التشكيك يوم 10 يوليو الجاري.

كما يقدم موقع صدى البلد الاخباري خدمة بث مباشر مباراة الأهلي وسموحة في إطار الجوله الـ 28 من بطولة الدوري المصري الممتاز .

موعد مباراة الأهلي وسموحة

وتنطلق مباراة الأهلي وسموحة  في تمام الساعه التاسعه مساء اليوم الاحد يتوقيت القاهرة، ويتابع صدى البلد من القراء بث مباشر مباراة الأهلي وسموحة في تغطية حية ولحظية لأحداث المباراة.

لقطات سابقة من مباراة الأهلي وسموحة

تردد القنوات الناقلة لـ مباراة الأهلي وسموحة في الدوري المصري 

وتذاع  مباراة الأهلي وسموحة  عبر قناة “ اون تايم سبورت ” على الترددات التالية:-

تردد القناة 11861

معامل الاستقطاب رأسي

معامل الترميز27500

معامل تصحيح الخطأ6/5

الأهلى الأهلي الشباب التشكيك الأهلي وسموحة سموحة تردد القنوات الناقلة لـ مباراة الأهلي وسموحة

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