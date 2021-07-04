شاهد .. هدف دودو الجباس في شباك إنبي لصالح بيراميدز
أحرز بيراميدز هدف التعادل في شباك إنبي في اللقاء الذي يجمع بينهما الآن ضمن منافسات الجولة الـ 28 من بطولة الدوري المصري .
وجاء التعادل من هجمة مرتدة سريعة وصلت الكرة لإبراهيم عادل الذي مرر الكرة للجباس من لمسة واحدة على حدود منطقة الجزاء فسدد الأخير الكرة على يمين الحارس محمود جاد.
بدأ اللقاء بضغط هجومي من قبل لاعبي إنبي من أجل إحراز هدف التقدم حتى تمكن محمد شريف محمد من إحراز هدف التقدم في الدقيقة 32 من خلال الانفراد بمرمي أحمد الشناوي ليتمكن من تسديديها من داخل منطقة الجزاء وتسكن الشباك .
وتعرض أحمد الشناوي حارس مرمي بيراميدز لإصابة قوية وقام الجهاز الفني بقيادة تاكيس جونياس إلي بتبديله ومشاركة شريف إكرامي .
وخاض بيراميدز المباراة بتشكيل مكون من
حراسة المرمى: أحمد الشناوي.
خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - أحمد سامي - أحمد فتحي - محمد حمدي.
خط الوسط: إبراهيم عادل - عبد الله السعيد - إبراهيم حسن - إيريك تراوري - عمر جابر.
خط الهجوم: دودو الجباس.