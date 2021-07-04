الدوري المصري.. بيراميدز يتعادل مع إنبي 1-1 في الشوط الاول

حسم التعادل الإيجابي 1-1 أحداث الشوط الأول من المباراة التي تجمع بين فريقي بيراميدز وإنبي ضمن منافسات الجولة الـ28 من بطولة الدوري المصري

بدأ اللقاء بضغط هجومي من لاعبي إنبي من أجل إحراز هدف التقدم حتى تمكن محمد شريف حتحتوت من إحراز هدف التقدم في الدقيقة 32 من خلال الانفراد بمرمي أحمد الشناوي ليتمكن من تسديديها من داخل منطقة الجزاء وتسكن الشباك .

وتعرض أحمد الشناوي حارس مرمي بيراميدز لإصابة قوية وقام الجهاز الفني بقيادة تاكيس جونياس إلي بتبديله ومشاركة شريف إكرامي .

وفي الدقيقة أحرز محمد الجباس هدف تعادل بيراميدز في الدقيقة 38 من خلال هجمة مرتدة سريعة وصلت الكرة لإبراهيم عادل الذي مرر الكرة للجباس من لمسة واحدة على حدود منطقة الجزاء فسدد الأخير الكرة على يمين الحارس محمود جاد

وخاض بيراميدز المباراة بتشكيل مكون من

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - أحمد سامي - أحمد فتحي - محمد حمدي.

خط الوسط: إبراهيم عادل - عبد الله السعيد - إبراهيم حسن - إيريك تراوري - عمر جابر.

خط الهجوم: دودو الجباس.

ويتواجد على مقاعد البدلاء: "شريف إكرامي - عبد الله بكري - محمود صابر - محمود حمادة - محمود وادي - طارق طه - أحمد الشيخ - أحمد توفيق - إسلام عيسى".

ويتواجد بيراميدز في المركز التاسع برصيد 35 نقطة بينما يتواجد إنبي في المركز السادس برصيد 37 نقطة بجدول ترتيب الدوري المصري