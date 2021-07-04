تعرف على تشكيل الأهلي لمواجهة سموحة بالدوري

أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق لمباراة سموحة المقرر لها التاسعة مساء اليوم على استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة ٢٨ ببطولة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أيمن أشرف وياسر إبراهيم وعلي معلول وأكرم توفيق.

خط الوسط: عمرو السولية وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات.

خط الهجوم: محمد شريف.

ويجلس على دكة البدلاء: جونيور أجايي وسعد سمير وصلاح محسن وعلي لطفي وأليو ديانج ومروان محسن ومحمود كهربا ورامي ربيعة ومحمود وحيد.

