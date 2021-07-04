تعرف على تشكيل الأهلي لمواجهة سموحة بالدوري
أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق لمباراة سموحة المقرر لها التاسعة مساء اليوم على استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة ٢٨ ببطولة الدوري الممتاز.
وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:
حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: أيمن أشرف وياسر إبراهيم وعلي معلول وأكرم توفيق.
خط الوسط: عمرو السولية وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات.
خط الهجوم: محمد شريف.
ويجلس على دكة البدلاء: جونيور أجايي وسعد سمير وصلاح محسن وعلي لطفي وأليو ديانج ومروان محسن ومحمود كهربا ورامي ربيعة ومحمود وحيد.