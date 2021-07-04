مران الزمالك.. محمود علاء يخوض تدريبات تأهيلية
خاض محمود علاء مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية على هامش التدريبات مساء اليوم الأحد بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي.
ويعاني علاء من إصابة في مفصل الركبة.. حيث يسعى الجهاز الطبي للفريق إلى تجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية.
فيما واصل عبد الله جمعة الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خوض تدريباته التأهيلية بصالة الجيمانيزيوم بالنادي على هامش التدريبات مساء اليوم الأحد بملعب النادي.
ويعاني جمعة من إصابة عبارة عن جزع في الرباط الداخلي للركبة، أبعدته عن التدريبات في الفترة الماضية.
و أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية قبل انطلاق مران اليوم الأحد بمجمع صالات الدكتور أشرف صبحي.
وأشرف الجهاز الفني بقيادة باتريس كارتيرون على تدريب اللاعبين قبل بدء المران الجماعي.
وعقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك جلسة مع لاعبي الفريق قبل انطلاق مران اليوم الأحد بحضور الجهاز المعاون له.
وتحدث المدير الفني عن تأجيل لقاء غزل المحلة في الدوري، وطالب اللاعبين بعدم التفكير في أي شيء سوى الفوز في المباريات المتبقية للفريق في مسابقة الدوري.
وشرح المدير الفني بعض الأمور الفنية والخططية لتطبيقها في تدريب اليوم.
و خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة بدنية للاعبين في بداية مران اليوم تحت إشراف البرتغالي فيرناندو مدرب الأحمال.
وخاض اللاعبون تدريبات الجري الخفيف حول الملعب قبل خوض التدريبات الفنية.
ويواصل الفريق تدريباته للقاء غزل المحلة المقرر له يوم ٣ أغسطس المقبل والمقرر إقامته على ستاد القاهرة في الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري والتي تم تأجيلها مؤخرا.
ويعتلي الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 61 نقطة.