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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التعليم: بدء تلقي اعتذارات المعلمين عن امتحانات الثانوية العامة حتى 7 يوليو

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أكدت وزارة التربية والتعليم ، أنه سيتم بدءا من اليوم الاثنين 5 يوليو 2021 ، فتح باب قبول اعتذارات المعلمين عن المشاركة في امتحانات الثانوية العامة 2021.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم ، أن لجنة تلقي اعتذارات المعلمين عن المشاركة في امتحانات الثانوية العامة 2021 ،  ستستمر في عملها حتى الأربعاء 7 يوليو 2021 .

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 وكلفت وزارة التربية والتعليم المديريات بتسهيل مأمورية لجنة تلقي اعتذارات المعلمين عن المشاركة في اعمال امتحانات الثانوية العامة 2021 في جميع المحافظات ، وتوفير الحماية اللازمة لأعضاء اللجنة بمعرفة مسئولي الامن بالمديرية ورجال الشرطة من أقرب قسم للمقر ، واتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية الوقائية من خلال القيام بتعقيم المقر يوميا طوال فترة الاعتذارات مع التنبيه بعدم تمكين اي من السادة المعلمين بدخول المقر بدون ارتداء واقي وجه (كمامة) تنفيذا لقرار مجلس الوزراء.

شروط قبول اعتذارات المعلمين عن المشاركة في امتحانات الثانوية العامة 2021


- الحالات المرضية  : ويتم  تقديم تقرير طبي معتمد من اللجنة الطبية لاثبات الحالة


- وجود طفل رضيع حتى سن عامين : ويشترط تقديم صورة من تحقيق الشخصية للام وشهادة ميلاد الطفل


- وفاة الزوج :ويشترط تقديم صورة من شهادة وفاة الزوج وصورة من بطاقة الزوجة


- عمل الزوج بمنطقة نائية : يشترط تقديم خطاب معتمد من جهة عمل الزوج وصورة من بطاقة الزوجة


- سفر الزوج للخارج : ويشترط تقديم صورة جواز السفر بتأشيرة الخروج مرسلة بالفاكس بتاريخ حديث وصورة بطاقة الزوجة


- رعاية ابناء معاقين ذهنيا أو ازواج اصحاب الامراض السرطانية : ويتم اثبات ذلك بتقرير طبي معتمد


- ندب الزوج والزوجة لأعمال الامتحانات : على ان يتقدم المعتذر بخطاب الندب وصورة من خطاب ندب الطرف الاخر مع صورة تحقيق شخصية للزوجة


- إجازة بدون مرتب : يشترط تقديم المستند الدال على ذلك.

- العمل جزء من الوقت : يشترط تقديم المستندات الدالة على الحالة معتمد من الإدارة التعليمية.

- الحرمان من أعمال  الامتحانات أو الإحالة للمحاكمة التأديبية مع تقديم المستند الدال على ذلك

وكانت قد بدأت أمس الاحد المديريات التعليمية الموجودة على مستوى الجمهورية عملية تسليم وتوزيع  خطابات المعلمين المشاركين في أعمال امتحانات الثانوية العامة 2021.

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