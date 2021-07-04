عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير السياحة والآثار يبحث سبل تنظيم عمل الرحلات الاختيارية للسائحين

الدكتور خالد العنانى
الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار

عقد اليوم الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار اجتماعاً موسعاً لبحث سبل وآليات تنظيم عمل الرحلات الاختيارية للسائحين من مختلف المحافظات، حضره نائب الوزير لشئون السياحة، ومساعد الوزير لشئون شركات السياحة والمشرف العام على الإدارة المركزية لشركات السياحة،  ومساعد الوزير للرقابة على المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، ومساعد الوزير للشئون الفنية، والمستشار القانوني للوزير، ورئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، ورئيس وأعضاء لجنة تسيير أعمال غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة.

وخلال الاجتماع، تم التأكيد على ضرورة إيجاد آلية مناسبة لتنظيم عمل هذه الرحلات بحيث أن تتم كافة الأنشطة السياحية بالإخطارات من خلال الوزارة والغرف المعنية وشرطة السياحة والآثار لضمان الحفاظ على السائحين وحقوق الشركات السياحية وتنظيم العمل السياحي، وضمان حقوق ومستحقات الدولة، وبما يعود بالنفع العام على القطاع ويساهم في حماية صناعة السياحة والحفاظ على سمعة وصورة المقصد السياحي المصري.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع على قيام لجنة تسيير أعمال غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة بمناقشة ملف تنظيم الرحلات الاختيارية للسائحين، ومن ثم تقديم مقترح تفصيلي للوزارة يضمن تنظيم حركة هذه الرحلات لجميع أنواع السائحين سواء القادمين من خلال الشركات السياحية أو بصورة منفردة وكافة الأنشطة السياحية لتقوم الوزارة باتخاذ الخطوات اللازمة وفقاً لما تم مناقشته خلال الاجتماع.
 

وزارة السياحة والآثار الدكتور خالد العناني وزير السياحة والاثار شركات السياحة السياحية الرحلات

ترشيحاتنا

بعد تألقه أمام الإهلي .. ضربة موجعة لـ بيراميدز فى مباراة إنبي

أول تعليق من كارتيرون بعد تأجيل مباراة الزمالك وغزل المحلة

أول قرار من كارتيرون بعد تأجيل مباراة الزمالك وغزل المحلة

إجلاء 1800 شخصا.. إبطال قنبلة تزن نصف طن فى فرنسا

الوطنية للصحافة: تحويل الإصدارات المسائية لـ الأهرام والأخبار والمساء إلى إلكترونية

نائب وزير التعليم لـ صدى البلد: ترقبوا نتيجة الدبلومات الفنية 29 يوليو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مياه غازية.. كارثة سببتها السفينة الجانحة "إيفر جيفين" بقناة السويس

بلومبرج: السفينة العملاقة إيفر جيفن تغادر المياه المصرية في هذا الموعد

التحرش بطفلة أوسيم.. المتهم ابتز والدتها بـ 40 حكما قضائيا و20 جنيها أجرها اليومي

حكاية كل تريند.. حنان حديث السوشيال ميديا بـ البوركيني

قفزة مرعبة.. سمكة قرش تصطاد طيارا مظليا في البحر الأحمر.. فيديو

بعد حظر الجماهير.. قرار عاجل من الكاف بشأن نهائى دورى أبطال إفريقيا

بسمع بلاوى بين الناس..دلال عبد العزيز تكشف أسرار حياتها مع سمير غانم

مهلة جديدة لنهاية يوليو ..الكهرباء تمد فترة التقديم على تركيب العدادات الكودية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الرئيس السيسي يصدق علي الموازنة العامة للدولة بقيمة 2.4 تريليون جنيه

معجزة ربانية .. لفظ الجلالة على أذن طفل في الأقصر

مشهد مرعب لشاحنة ضخمة تطيح بامرأة أثناء عبور الشارع.. فيديو

لن تصدق ما فعله .. رجل يضحي بروحه لإنقاذ كلبه من هجوم كلاب مسعورة|فيديو

فيديو

حماية وطن| المتحدث العسكري يستعرض قوة الجيش المصري في قادر ٢٠٢١

كاميرات وحراسة.. إجراءات مشددة في امتحانات الثانوية العامة.. فيديوجراف

جيش مصر الأبيض| المتحدث العسكري ينشر فيديو للمعاهد الصحية للقوات المسلحة

فائقة الجمال.. تعرف على ديانا أوبال بعد ظهورها مع محمد صلاح "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

خالد عامر يكتب: فرحة قومية بالقاعدة البحرية

رمضان البيه يكتب: البطل السيسي وثورة التصحيح

منال خيرت تكتب: يُحكى أن

أحمد الغنام يكتب : بالوحدة نقود

أمانى سمير تكتب: فى ذكرى التحرير

د.محمد عونى يكتب: الشناوى يبدع أفريقيا ويخفق محليًا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علاء حيدر

طالبة «الفستان».. وتاريخ «بنطلون» المرأة

د.مجدي بدران

الألوان والاسترخاء والمناعة

د. محمد مبروك

صراع الفستان وبدلة الغوص!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2012»: جدلية المغانم المطلقة والنسبية

كريمة أبو العينين

ليس لدينا الكثير

إبراهيم شعبان

في التقدم والتخلف.. لماذا سقطت الأنظمة الدينية؟

إسلام كمال

ماذا كتبت قبل ثورة يونيو بساعات؟!

المستشار سُليمان عبدالغفار

الأدَبْ.. ومَتاهَة التَغْريبْ

اﻟﻤﺰﻳﺪ