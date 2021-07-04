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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

حماية وطن| المتحدث العسكري يستعرض قوة الجيش المصري في قادر ٢٠٢١

العقيد غريب عبد الحافظ
العقيد غريب عبد الحافظ المتحدث العسكري

نشر العقيد ‏غريب عبد الحافظ المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة فيديو للمناورة  العسكرية قادر ٢٠٢١ و التي حضرها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى القوات المسلحة .

وقد افتتح أمس الرئيس عبد الفتاح السيسي  اليوم قاعدة 3 يوليو البحرية بمنطقة جرجوب علي الساحل الشمالي الغربي لمصر.

وقاعدة 3 يوليو  هي أحدث القواعد العسكرية المصرية على البحر المتوسط، وتختص بتأمين البلاد في الاتجاه الاستراتيجي الشمالي والغربي وصون مقدراتها الاقتصادية وتأمين خطوط النقل البحرية والمحافظة علي الامن البحري باستخدام المجموعات  القتالية من الوحدات السطحية و الغواصات و المجهود الجوي.

كما تمثل قاعدة 3 يوليو اضافة جديدة لمنظومة القواعد البحرية المصرية وذلك ضمن خطة التطوير الشاملة للقوات البحرية. 

وستكون قاعدة 3 يوليو  نقاط ارتكاز ومراكز انطلاق للدعم اللوجستي للقوات المصرية في البحرين الأحمر والمتوسط لمجابهة أي تحديات ومخاطر قد تتواجد بالمنطقة، وكذلك مكافحة عمليات التهريب والهجرة غير الشرعية.

قاعدة ٣ يوليو

تقع القاعدة على إمتداد ساحل البحر الأبيض المتوسط على مساحة تزيد عن 10 ملايين متر مربع وفب موقع جغرافى فريد يحقق المزيد من القدرات الإضافية حيث تعد نقطة إنطلاق هى الأكثر قرباً لمواجهة أى مخاطر محتملة من إتجاة البحر الأبيض المتوسط ؛موقع جغرافى فريد يتوافق مع كود القواعد البحرية العالمية . 

وتشمل القاعدة على 74 منشآة بالإضافة إلى مهبط طائرات ملحق به قاعة لإستقبال كبار الزوار و عدد من ميادين التدريب ومركز للعمليات مزود بأحدث المنظومات و أخر للتدريبات المشتركة فضلاً عن رصيف حربى بطول 1000 متر وعمق 14 متر وعدد من الأرصفة التجارية بطول 2200 متر وعمق 17 متر وبرج لمراقبة الميناء بإرتفاع 29 متر وحاجزين للأمواج بطول 3650 متر  وعدد من العمارات السكنية وميس للضباط و 5 مبانى للإعاشة 

كما تشمل القاعدة فندق بمساحة 6300 متر مربع وقاعة مؤتمرات تتسع ل 700 زائر ومجمع للأنشطة الرياضية يضم "صالة رياضية مغطاة - صالتى إسكواش - صالة جيم - حمام سباحة أوليمبى" ومسرح مكشوف يسع 600 فرد ومبنى خدمات ونقطة طبية مجهزة  ومسجد بمساحة 1100 متر بالإضافة إلى بوابات بموانع قوية لحماية القاعدة 

كما إحتوت القاعدة على أسوار مزودة بكاميرات مراقبة تليفزيونية وذلك لتكتمل منظومة التطوير بالقوات البحرية المصرية التى شهدت تطوراً كبيراً ونقلة إستراتيجية فريدة خلال السنوات الماضية من خلال إمتلاكها لأكثر من قاعدة وأسطول وقطع بحرية ذات مستوى قتالى عالى.

ويتمثل الهدف الإستراتيجى لإنشاء قاعدة 3 يوليو البحرية فى خلق كيان عسكرى ومركز نقل جديد لمجابهة زيادة التهديدات والعدائيات على الإتجاه الإستراتيجى الغربى وسرعة رد الفعل لتأمين الحدود الإستراتيجية الغربية للدولة وحماية مقدراتها المتمثلة فى تأمين خطوط المواصلات البحرية وحركة النقل البحرى الصديق القادم من وإلى الغرب.

يأتي ذلك في إطلر حرص القيادة السياسية المصريةالدائم للوصول لمنظومة قتالية متكاملة و تكثيف إجراءات التأمين على كامل القطر المصرى وتطوير نظم التسليح فى كافة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة المصرية و ردع كل من تسول له نفسة المساس بأمن مصر وإستقرارها

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