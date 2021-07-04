برلماني: ثورة 30 يونيو نقلت مصر لمرحلة جديدة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا

أكد النائب معتز محمد محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن ثورة 30 يونيو 2013 نقلت مصر إلى مرحلة أخرى حقيقية من الإنجاز والتعمير والبناء والدخول في مشاريع عملاقة تغير وجه الوطن.

وأضاف “محمود”، في تصريحات له اليوم، بمناسبة الاحتفالات بالعيد الثامن “لولا نجاح ثورة 30 يونيو التي خرجت بها كافة جموع الشعب المصري وساندتها القوات المسلحة المصرية، وأعلن الرئيس السيسي آنذاك مساندته التامة لمطالب ملايين المصريين، الذين نزلوا الشوارع، ما كانت مصر مثلما هى عليه اليوم”.

ونوه رئيس صناعة النواب، بأن 30 يونيو نقلت مصر إلى مرحلة جديدة تمامًا سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا.



وأوضح المغازي، إنه بفضل ثورة 30 يونيو، استعادت مصر ريادتها من جديد عربيًا وإقليميًا ودوليًا وأصبحت مصر رقمًا صعبا في المعادلة الدولية، وبلد كبير يُحسب حسابه، أما على المستوى الاقتصادي فقد كانت ثورة 30 يونيو بشرة خير لمصر ومن لحظتها، بدأت مصر مرحلة من الإصلاح المالي والاقتصادي في شتى المجالات.

وشدد محمود، على أن 30 يونيو كذلك استطاعت أن تعزز الوحدة الوطنية وتقوي العلاقات الاجتماعية كوطن واحد وشعب واحد، بعدما تم إقصاء الفصيل الإرهابي المتطرف الذي كان يخطط لدمار الوطن وفرقة أبنائه.

قال النائب يحيي الكدواني عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن افتتاح قاعدة 3 يوليو بمنطقة جرجوب، تأتي في ذكرى غالية عند المصريين، حيث ترتبط ارتباط وثيق بمناسبة ثورة 30 يونيو، والتي كان لها الفضل في الحال الذي أصبحت عليه البلاد من نهضة شاملة، واستعادة للمقدرات العسكرية والاقتصادية والسياسية.

وأضاف النائب يحيي الكدواني في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن هذه القاعدة تعتبر احدث قاعدة عسكرية لتأمين المنطقة الشمالية الغربية، كما أنها تعتبر نقاط ارتكاز جديدة للقوات المصرية في البحرين الأحمر والمتوسط، ولمجابهة أي تحديات ومخاطر بالمنطقة، مشيرا إلى أن هذه القاعدة ايضا تقع بالقرب من الحدود مع ليبيا الأمر الذي يكسبها أهمية استراتيجية إضافية.

وأشار عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان إلى أن هذه القاعدة حملت رسالة واضحة بحماية الأمن القومي المصري والعربي على حد سواء، ودعم أمن واستقرار ليبيا، مشيرا إلى أن إنشائها لم يكن لتهديد أي أحد، ولكن لدعم الاستقرار والتنمية داخل البلاد.

قاعدة ٣ يوليو

جدير بالذكر أن قاعدة ٣ يوليو هي أحدث القواعد العسكرية المصرية على البحر المتوسط، وتختص بتأمين البلاد في الاتجاه الاستراتيجي الشمالي والغربي وصون مقدراتها الاقتصادية وتأمين خطوط النقل البحرية والمحافظة على الأمن البحري باستخدام المجموعات القتالية من الوحدات السطحية و الغواصات و المجهود الجوي.

كما تمثل قاعدة ٣ يوليو إضافة جديدة لمنظومة القواعد البحرية المصرية، وذلك ضمن خطة التطوير الشاملة للقوات البحرية، بحيث تكون نقاط ارتكاز ومراكز انطلاق للدعم اللوجستي للقوات المصرية في البحرين الأحمر والمتوسط لمجابهة أي تحديات ومخاطر قد تتواجد بالمنطقة، وكذلك مكافحة عمليات التهريب والهجرة غير الشرعية.