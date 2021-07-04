أحمد سامي يعلن تشكيل سموحة أمام الأهلي
أعلن أحمد سامي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي بعد قليل على استاد الإسكندرية ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.
تشكيل سموحة جاء على النحو التالي :-
حراسة المرمى : الهاني سليمان
خط الدفاع : أطهر الطاهر - رجب نبيل - محمود البدري - شريف رضا
خط الوسط : أحمد حمص - محمود حليمو - عبد الكبير الوادي - مصطفى فتحي
خط الهجوم : أحمد حمدي عبد القادر ديريك نيسيمبامبي.
البدلاء :-
عمر صلاح - محمد عبد المنعم - محمود عزت - خالد عبد الفتاح - محمد رزق - محمد ليلة - رفيق كبو - محمد نادي - عرفة السيد.