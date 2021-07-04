أحمد سامي يعلن تشكيل سموحة أمام الأهلي

أعلن أحمد سامي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي بعد قليل على استاد الإسكندرية ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

تشكيل سموحة جاء على النحو التالي :-

حراسة المرمى : الهاني سليمان

خط الدفاع : أطهر الطاهر - رجب نبيل - محمود البدري - شريف رضا

خط الوسط : أحمد حمص - محمود حليمو - عبد الكبير الوادي - مصطفى فتحي

خط الهجوم : أحمد حمدي عبد القادر ديريك نيسيمبامبي.

البدلاء :-

عمر صلاح - محمد عبد المنعم - محمود عزت - خالد عبد الفتاح - محمد رزق - محمد ليلة - رفيق كبو - محمد نادي - عرفة السيد.