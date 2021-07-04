مران الزمالك.. كارتيرون يقسم اللاعبين إلى مجموعات لخوض التقسيمة

قسم الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، اللاعبين لأربع مجموعات خلال التدريبات مساء اليوم الأحد بملعب النادي، وخاض كل فريقين تقسيمة في وسط الملعب تحت إشراف الجهاز الفني.

وحرص كارتيرون وجهازه المعاون على توجيه اللاعبين خلال التقسيمة وعلاج الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون.

انتظم إمام عاشور لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية للفريق مساء اليوم الأحد على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي.

بينما غاب يوسف أوباما لاعب وسط الفريق عن المران بإذن من الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، خاصة أنه يستعد لعقد قرانه.

و خاض محمود علاء مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية على هامش التدريبات مساء ،ويعاني علاء من إصابة في مفصل الركبة.. حيث يسعى الجهاز الطبي للفريق إلى تجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية.

فيما واصل عبد الله جمعة الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خوض تدريباته التأهيلية بصالة الجيمانيزيوم بالنادي على هامش التدريبات مساء اليوم.

ويعاني جمعة من إصابة عبارة عن جزع في الرباط الداخلي للركبة، أبعدته عن التدريبات في الفترة الماضية.

تدريبات تأهيلية



وأدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية قبل انطلاق مران اليوم الأحد بمجمع صالات الدكتور أشرف صبحي.

وأشرف الجهاز الفني بقيادة باتريس كارتيرون على تدريب اللاعبين قبل بدء المران الجماعي.

وعقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك جلسة مع لاعبي الفريق قبل انطلاق مران اليوم الأحد بحضور الجهاز المعاون له.

وتحدث المدير الفني عن تأجيل لقاء غزل المحلة في الدوري، وطالب اللاعبين بعدم التفكير في أي شيء سوى الفوز في المباريات المتبقية للفريق في مسابقة الدوري.

وشرح المدير الفني بعض الأمور الفنية والخططية لتطبيقها في تدريب اليوم.

ويواصل الفريق تدريباته للقاء غزل المحلة المقرر له يوم ٣ أغسطس المقبل والمقرر إقامته على ستاد القاهرة في الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري والتي تم تأجيلها مؤخرا.

ويعتلي الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 61 نقطة.

