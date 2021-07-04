عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إجلاء 1800 شخص.. إبطال قنبلة تزن نصف طن في فرنسا

صدى البلد

أبطلت السطات الفرنسية، اليوم الأحد،  قنبلة تزن نصف طن وتعود للحرب العالمية الثانية جنوب شرقي البلاد، بعد عملية إجلاء  1800 شخص.

وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس"، كانت القنبلة قد ألقاها سلاح الجو البريطاني في مارس عام 1944، اكتشفت في إبريل من العام الماضي قرب مدينة سانت إتيين خلال أعمال حفر.

العثور على عبارات مسيئة للإسلام على واجهة أحد المراكز الإسلامية في فرنسا.. والأزهر يندد

ماكرون: المجتمع الفرنسي يتحول إلى العنصرية تدريجيا

وألقيت القنبلة من قبل سلاح الجو البريطاني خلال غارات هدفت إلى تدمير مصانع في مدينة لاريكاماري الصغيرة التي كان الجيش الألماني يستخدمها أثناء احتلاله فرنسا.

وظلت القنبلة مدفونةعلى عمق أكثر من 3 أمتار تحت الأرض منذ اكتشافها بانتظار تعطيلها الذي حدث اليوم، حيث نقلت القنبلة إلى موقع شمالي فرنسا.

وقال المسؤول في مقاطعة لا لوار، توما ميشو ، إن مئات الأشخاص شاركوا في العملية، "بينهم 130 شرطيا تولوا فرض طوق أمني في محيط موقع القنبلة الذي كان مراقبا عبر كاميرات الفيديو وطائرة مسيرة".

قنبلة فرنسا الحرب العالمية الثانية سلاح الجو البريطاني سانت إتيين

ترشيحاتنا

هل الدعاء على النفس بالموت يستجاب ؟.. 3 حقائق لا تعرفها

4 أجهزة هى الأفضل.. التفاصيل الكاملة لمفاجأة سامسونج الشهر المقبل

بعد تألقه أمام الأهلي.. ضربة موجعة لـ بيراميدز في مباراة إنبي

أول تعليق من كارتيرون بعد تأجيل مباراة الزمالك وغزل المحلة

أول قرار من كارتيرون بعد تأجيل مباراة الزمالك وغزل المحلة

إجلاء 1800 شخصا.. إبطال قنبلة تزن نصف طن فى فرنسا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مياه غازية.. كارثة سببتها السفينة الجانحة "إيفر جيفين" بقناة السويس

بلومبرج: السفينة العملاقة إيفر جيفن تغادر المياه المصرية في هذا الموعد

حكاية كل تريند.. حنان حديث السوشيال ميديا بـ البوركيني

التحرش بطفلة أوسيم.. المتهم ابتز والدتها بـ 40 حكما قضائيا و20 جنيها أجرها اليومي

قفزة مرعبة.. سمكة قرش تصطاد طيارا مظليا في البحر الأحمر.. فيديو

بعد حظر الجماهير.. قرار عاجل من الكاف بشأن نهائى دورى أبطال إفريقيا

بسمع بلاوى بين الناس..دلال عبد العزيز تكشف أسرار حياتها مع سمير غانم

مهلة جديدة لنهاية يوليو ..الكهرباء تمد فترة التقديم على تركيب العدادات الكودية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الرئيس السيسي يصدق علي الموازنة العامة للدولة بقيمة 2.4 تريليون جنيه

معجزة ربانية .. لفظ الجلالة على أذن طفل في الأقصر

مشهد مرعب لشاحنة ضخمة تطيح بامرأة أثناء عبور الشارع.. فيديو

لن تصدق ما فعله .. رجل يضحي بروحه لإنقاذ كلبه من هجوم كلاب مسعورة|فيديو

فيديو

حماية وطن| المتحدث العسكري يستعرض قوة الجيش المصري في قادر ٢٠٢١

كاميرات وحراسة.. إجراءات مشددة في امتحانات الثانوية العامة.. فيديوجراف

جيش مصر الأبيض| المتحدث العسكري ينشر فيديو للمعاهد الصحية للقوات المسلحة

فائقة الجمال.. تعرف على ديانا أوبال بعد ظهورها مع محمد صلاح "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

خالد عامر يكتب: فرحة قومية بالقاعدة البحرية

رمضان البيه يكتب: البطل السيسي وثورة التصحيح

منال خيرت تكتب: يُحكى أن

أحمد الغنام يكتب : بالوحدة نقود

أمانى سمير تكتب: فى ذكرى التحرير

د.محمد عونى يكتب: الشناوى يبدع أفريقيا ويخفق محليًا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علاء حيدر

طالبة «الفستان».. وتاريخ «بنطلون» المرأة

د.مجدي بدران

الألوان والاسترخاء والمناعة

د. محمد مبروك

صراع الفستان وبدلة الغوص!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2012»: جدلية المغانم المطلقة والنسبية

كريمة أبو العينين

ليس لدينا الكثير

إبراهيم شعبان

في التقدم والتخلف.. لماذا سقطت الأنظمة الدينية؟

إسلام كمال

ماذا كتبت قبل ثورة يونيو بساعات؟!

المستشار سُليمان عبدالغفار

الأدَبْ.. ومَتاهَة التَغْريبْ

اﻟﻤﺰﻳﺪ