إجلاء 1800 شخص.. إبطال قنبلة تزن نصف طن في فرنسا

أبطلت السطات الفرنسية، اليوم الأحد، قنبلة تزن نصف طن وتعود للحرب العالمية الثانية جنوب شرقي البلاد، بعد عملية إجلاء 1800 شخص.

وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس"، كانت القنبلة قد ألقاها سلاح الجو البريطاني في مارس عام 1944، اكتشفت في إبريل من العام الماضي قرب مدينة سانت إتيين خلال أعمال حفر.

وألقيت القنبلة من قبل سلاح الجو البريطاني خلال غارات هدفت إلى تدمير مصانع في مدينة لاريكاماري الصغيرة التي كان الجيش الألماني يستخدمها أثناء احتلاله فرنسا.

وظلت القنبلة مدفونةعلى عمق أكثر من 3 أمتار تحت الأرض منذ اكتشافها بانتظار تعطيلها الذي حدث اليوم، حيث نقلت القنبلة إلى موقع شمالي فرنسا.

وقال المسؤول في مقاطعة لا لوار، توما ميشو ، إن مئات الأشخاص شاركوا في العملية، "بينهم 130 شرطيا تولوا فرض طوق أمني في محيط موقع القنبلة الذي كان مراقبا عبر كاميرات الفيديو وطائرة مسيرة".