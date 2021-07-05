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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

أرعبت الجميع.. شاهد عروس تمارس الفنون القتالية في يوم زفافها|فيديو

عروس
عروس

في محاولة غير عادية لزيادة وعي النساء حول كيفية حماية أنفسهم، قامت عروس من منطقة ثوثوكودي بـ تاميل نادو في الهند بأداء عرض فنون الدفاع عن النفس في يوم زفافها.

 

تمارس العروس نيشا هذا الشكل التقليدي من فنون الدفاع عن النفس المسمى سيلامباتام منذ ما يقرب من ثلاث سنوات في تاميل نادو بـ الهند.

 

انتشر فيديو العروس البالغة من العمر 22 عامًا لأداء هذا الفن القتالي القائم على استخدام الأسلحة في الدفاع عن النفس يوم زفافها على وسائل التواصل الاجتماعي.

 

كانت حملة نيشا التي كانت ترتدي زي الزفاف، وتمسك بأسلحتها قد أصابت الناس بالذهول والرهبة نتيجة لأداء العروس القوي.

 

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو للعروس الجريئة التي خطفت الأنظار بحركاتها القتالية التي تركت المستخدمين في ذهول.

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