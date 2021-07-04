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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ساحة رأي

طلعت القاضي يكتب: الاخراج المصري بين الطموح والعبث

صدى البلد

عندما قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” بشكل رسمي رفض استخدام عربات بث مصرية، ورفض أيضًا التعامل بشكل كامل مع المخرجين المصريين، و الاستعانة بمخرجين من قارة "أوروبا" لنقل بطولة أمم إفريقيا 2019 التي استضافتها "مصر" في تلك الفترة، والحقيقة المشهد كان محزننا، وقتها عندما يكون المخرج المصري متفرجًا، وهو صاحب الدار، ولكنه ألبس نفسه ثوب الضيافة، وبات المشهد مكررًا مع كل محافل رياضية كبيرة في ظل ما يحدث على الساحة الإخراجية في الدوري المصري من تلاعب بحق المشاهد من فقدانه للمتعة الإخراجية، والعبث والترب من تسليط الضوء على لقطات هدفها التشفي والشماته من لاعبين، أو أجهزة أو جمهور لعل وعسى نرى منهم ما يؤلمهم من رد فعل قد يضرهم، أو حتى يسعد متربصهم .

 فالصورة الحقيقية باتت مهزوزة، والثقة شبه منعدمة فيما يدور في عقلية المخرج المصري من تصنيفه العنصري الظاهر، ودخوله في دائرة التحيز وكأنه مشجعًا بل ومتحيزًا لفريق داخل المباراة .

 ‏الأمر الذي يأخذ من مهنيته ، فلم يعد اهتمامه بعمله، وبفكرة تطوير نفسه لأننا للأسف في مصر لازلنا نفتقد الاحترافية، حيث تتسبب أحيانًا كثيرة قوة وزخم الجماهير، والميديا في إرهاب عناصر اللعبة الأمر الذي امتدّ مؤخرًا للإخراج التليفزيوني.

مؤخرًا لم تغض الطرف " نائلة فاروق "، رئيس التليفزيون المصري فقد قررت إحالة "هشام عبدالودود" مخرج مباراة فريقي الأهلي وبيراميدز إلى التحقيق في الاتهامات الموجهة إليه أثناء نقل المباراة التي جمعت الفريقين مساء الخميس الماضي، مؤكدة أنّ هناك 4 مشاهد، عدد كبير من لقطات المباراة قام مخرج المباراة بالتركيز عليها، لهذا تمت إحالته للتحقيق، 

وهناك توجيهات منها أكثر من مرة لمخرجي المباريات، والتي منها أيضًا إحالة نفس المخرج "هشام عبد الودود"، مخرج مباراة القمة بين الأهلي والزمالك إلى التحقيق بالشئون القانونية؛ للوقوف على مدى حيادية نقله لأحداث المباراة عندما قام بتسليط الكاميرات أثناء تحية العلم المصري على لاعبي الأهلي دون الزمالك الذي أغضب الجماهير وأشعل وقتها فتنة بين الجمهورين من لا شيء.

وقد أكدت " نائلة فاروق" على وجود توجيهات سابقة لكل مخرجي المباريات بتطبيق العدالة والشفافية والنزاهة في نقل لقاءات الدوري المصري، ولكن دون جدوى من البعض وبصورة مبالغ فيها من عدم المهنية، الأمر الذي جعل الجميع يتساءل أين المخرج المصري مستقبلًا بعد طرده من بيته في محفلة الرياضي الأبرز بالقارة وهو أمم افريقيا 2019 ؟!

وهنا يأتي السؤال الأهم : هل من الممكن أن يكون مستوى نقل مباريات الدوري المصري مثل أوروبا في المستقبل؟ وهل النقص في إمكانيات اللعبة، أم النقص في العقلية ومستوى التفكير ؟

وهنا ومع ظهور تلك الأحداث وما قرره أيضًا الكاف من ابتعاد العقلية المصرية من الإخراج في قلب مصر والاستعانة بمخرجين من خارج مصر، هذا وإن دل فإنما تدل على أن المشكلة ليست فى فارق الإمكانات بقدر ما إنها احترافية وحب للعمل، فبعض مخرجي المباريات في كرة القدم إما أنه لا يعرف كرة القدم ، أو أنه يؤدي هذا العمل كأنها وظيفة يريد أن ينتهى منها بأى صورة، ومنهم ما هو منتمي بعواطفة لنادي معين ويقدمها على عمله وسمعته التي يرى متوهما أنها محفوظة في حب جماهير تلك النادي لذكره بما هو يشبع تحيزه.

إذًا المشكلة تكمن في العقل والقدرة على تطوير المستوى حتى يصبح العمل الإخراجي مبدعًا، وفيه متعة وبهجة للجميع.

وعند سؤال "أسامة الهواري " وهو صاحب رحلة طويلة مليئة بالخبرات الكبيرة في عالم الإخراج التليفزيوني، و من أهم المخرجين المصريين المتواجدين على الساحة المحلية والإفريقية، بل إن رحلته لم تتوقف عند هذا الحد فقط حيث شارك في أكثر من محفل دولي رياضي كبير في أوروبا، فقد كان رأيه فيما يحدث في ساحة الإخراج، وما يمكن صناعته مستقبلًا فقد كان رأيه: أنه من السهل تطوير الكوادر المتواجدة على الساحة الآن، أو حتى إعداد مخرجيين جدد، بل تقترح: أنه يستطيع جعل الطلاب خريجي الإعلام الجدد الذين ليس لديهم فكرة عن نقل المباريات مخرجين جيدين خلال 6 شهور فقط لا غير، 

 وقال أيضًا: نحن نستطيع أن نصل لمستوى النقل في أوروبا في مدة ستة أشهر تقريبًا، بل نستطيع أن ننفذ شغل أوروبا بالتفصيل في غضون أربع سنوات فقط إذا عملت المنظومة بشكل صحيح، وعقلية تتغير بشكل احترافي، فنحن لدينا العديد من الكوادر الموهوبة، ولكنها تائهة وسط التعصب، وعدم المهنية وغير مستغلة بشكل جيد حتى الآن.

 ‏إن تحقيق هذا الأمر يتطلب قرارت هامة وتغيير الكثير والكثير في المنظومة الإعلامية، بل واتخاذ بعض القرارات الهامة لمحاولة مجاراة ما يحدث في أوروبا؛ لأن نقل المباريات عبارة عن صناعة وطنية كاملة، ونحن لدينا كل المواد الخام التي يمكن استغلالها أحسن استغلال حتى يكون الاخراج المصري صناعة للمتعة، وليست كما نراها الآن قاتلة للبهجة.


 


 

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