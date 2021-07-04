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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ساحة رأي

عرفه علام يكتب: مصر بداية التاريخ وحاضره ومستقبله

صدى البلد

تغيرت مصر الدولة العريقة التي طالما كانت تلفت إليها الإنتباه وفي كل عصر لها بصمات تاريخية تؤثر دائما في من حولها من الدول بل وفي العالم أجمع ويرجع هذا إلي إخلاص أبناءها ووفائهم إليها وإستعدادهم الدائم للتضحية من أجل أن يحيا هذا البلد براية مرفوعة دائما ترفرف علي أرضها مهما يحتاج ذلك من عرق وكد وتعب ودماء فهذا بلد لا ينهزم وهذا شعب لا يقهر ...الآن في العام2021‪تضئ فترة أخري وتاريخ جديد يكتب لمصر الحديثة  برئيسها وشعبها ورجالها المخلصين بأيادي الجميع يصنع هذا التاريخ الذي سيبقي علامة تاريخية من تاريخ مصر والعالم حتي قيام الساعة ...فعندما تنظر إلي حجم التغيرات التي تحدث الأن في مصر وتطوير تري في هذا تاريخا يكتب بحروف من نور سيخلدها دائما هذا التاريخ ...في وقت قياسي أصبحت طرق مصر بتخطيط مدروس تستحق الإشادة بحق فقد أصبحت شبكة الطرق في مصر تنظر لها وكأنك إنتقلت فجأة إلي دوله أوروبية ولا تصدق أن هذا أصبح في مصر من جمال ما تري من إتساع طرق وتخطيط وتنظيم شبكة طرق تساعد علي خفض التكدس المروري وسرعه الوصول إلي وجهتك برأيي هذة الشبكه من الطرق ستكون علي مر التاريخ مدعاة للفخر ...مصر الآن في مكانة عالية كما تستحق ..هذا برجالها ورئيسها صاحب الأيدي الثابته التي لا تهتز فيصنع تاريخا جديدا لمصر ..من تسليح جديد للجيش  وإنشاء قواعد عسكرية تجعلك تشعر بأن كل يوم هناك جديد.حتي وأنا أكتب هذه الكلمات يوجد قاعدة عسكرية جديدة يفتتحها الرئيس مما  يجعلك تشعر بالفخر والإطمأنان علي حدود هذا البلد الأمين .. ومن تطوير العشوائيات وبناء مساكن يشهد الجميع بأنها نقلة حضارية وتلبية لمطالب الشباب فأصبحت مساكن الشباب المدعومة من الدولة بأعداد كنت لا أصدق يوما أن الدولة قادرة علي توفيرها لإستيعاب هذه الزيادة السكانية في مصر حقا إنها دولة عريقه وكبيره لا تنهزم أبدا مهما كانت تحدياتها ...علي جانب آخر تجد تغيرات كبيرة في وسائل النقل وتطوير هائل فمن زمن بعيد تعودنا علي زحام المواصلات وأعداد علي أبواب الاتوبيسات فأصبحت الأن قلما تجد هذا بسبب توفير وسائل النقل وتطوير منظومة النقل كل هذا والدولة تعمل في صمت وتتحدث عنها حقا هذه الإنجازات ...المواطن الآن في إنتظار تطوير المنظومة الصحية المخطط لها والتأمين الصحي الشامل فستكون هذه أيضا من الأشياء التي يفتخر بها المواطن وتضاف إلي عهد الرئيس عبد الفتاح  السيسي عندما تكتمل وتكون بمثابة الهدية الكبيرة من رئيس إلي شعبه الذي ينتظر منه الكثير ....أيضا المصالح الحكوميه وميكنتها من الأشياء التي تضاف إلي تاريخ هذه الفتره من حكم الرئيس ...دائما وأبدا مصر فوق الجميع وإذا أرادت أن تتغير لن يقف أمامها أحد وخاصة إن كان لها رئيس يعمل بأيدي ثابته لا يخشي إلا الله ولا يلتفت إلا لأهداف يعمل علي تحقيقها ..في الحقيقة أيضا إن أزمة كورونا كشفت عن ضعف دول كنا نظنها مستعده دائما لأي تغيرات مفاجئه ولديها دائما الحلول ..وتعاملت مصر مع الأزمة بمنتهى الحرفية المسؤولة ولذلك لم تتأثر التأثير الذي كان يظنه البعض أنه سيقضي علي نصف شعبها ولكن غاب عنهم أنها مصر التي حباها الله وجعل لها من يتقنون إدارة الأزمات ..كما أن إهتمام القيادة السياسية بالأثار المصريه كان واضحا بشكل يليق بمصر وحضارتها حيث إستحضار روح تاريخ مصر القديم لفت أنظار العالم وكأن الرئيس يجبر أي مؤرخ أن يكتب عن هذه الفتره من حكمه فيظل أسمه مرتبطا بحضارة مصر الحديثه والقديمه ...هذا الرجل يعمل في كل الإتجاهات وكل مساحة في أرض مصر وصلت إليها بصماته من تغيير وتطوير هائل وفي فترة زمنية قصيرة نقلت مصر من زمن إلي زمن آخر   ..تحيا مصر دائما بأبناءها وشعبها عالية ...قويه ...حره ..آمنه وعلي رأسها رئيس يعمل من أجل هذا البلد وانني اري انه يجب علي  تجاه رئيس دولتنا عزيز مصر  تقديم تحيه  احترام وتقدير لكبير العائله المصريه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي .. حفظ الله مصر وشعبها وجيشها تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر.

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