لطلاب الثانوية العامة.. 8 نصائح مهمة ليلة الامتحان.. ونصائح للتأهل النفسي استعدادا لامتحانات نهاية العام

ليلة الامتحان .. 8 نصائح مهمة لطلاب الثانوية العامة

كيف تتأهل نفسيا قبل امتحانات الثانوية العامة؟.. أستاذ علم اجتماع يجيب



امتحانات الثانوية العامة تقترب مع حلول شهر يوليو؛ حيث يستعد طلاب الثانوية العامة لامتحانات نهاية العام، ولكن كثيرين من الطلاب لم يستعدوا نفسيا لها.

وإذا كنت طالبا في الثانوية العامة، وفي انتظار امتحانات الثانوية العامة المقبلة؛ يقدم لك موقع "صدى البلد"، عدة نصائح قد تساعدك على تخطي هذه الفترة بسهولة، وفق نصائح الدكتور تامر شوقي أستاذ علم النفس التربوي بجامعة عين شمس .

قال الدكتورة تامر شوقي أستاذ علم النفس التربوي بجامعة عين شمس، إن دور الاسرة في الوقت الحالي هو الأهم لتأهيل الطالب نفسيا دون الضغط عليه وجعل أجواء مناسبة للمذاكرة داخل المنزل مؤكدا علي ضرورة تحفيز الطلاب بشكل كبيرة خلال الفترة الحالية والبعد عن السلبيات بشكل قاطع قبل امتحانات الثانوية العامة .

وأضاف الدكتور شوقي خلال تصريحاته لـ صدى البلد انه يجب علي الطالب تنظيم وقت النوم والمذاكرة دون النظر الي أي معوقات توجد من حوله .

وأكد الدكتور تامر أنه مازال يوجد وقت كافي لطلاب الثانوية العامة لمراجعة المناهج مرة ثانية وثالثة أيضا مؤكدا على بدء مذاكرة السهل ثم الصعب .

ليلة الامتحان



قدم الدكتور تامر شوقي عدة نصائح لمراجعة ليلة الامتحان:

1_ اختيار مكان هادئ للمذاكرة

2_البعد عن التوتر والقلق

3_ مراجعة المادة الدراسية

4_التسميع الشفوي والتحريري

5_الحرص على تناول وجبة الإفطار في الصباح

6_ افضل وقت للمذاكرة في الصباح الباكر

7_ عدم الافراط في المنبهات

8_اخذ وقت كافي من الراحة



الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي بكلية التربية جامعة عين شمس، إن نظام الامتحان التجريبي سوف ينهي مخاوف الثانوية العامة ويعطي فرصا كبيرة للطلاب لتخطي هذه المرحلة دون ضغط نفسي موضحا أن هذا النظام به الكثير من المميزات للطلاب وأولياء الأمور.



وأضاف الخبير التربوي، إن الهدف الرئيسي من خوض الامتحان التجريبي لطلاب الثانوية العامة، عمل بروفة نهائية للطلاب على الامتحان النهائي، وهذا للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية والتعامل مع التابلت والبابل شيت.

وأوضح الدكتور تامر أن الطالب سيكون له الفرصة والوقت الكافي للتعامل مع الامتحان بسبب التجربة من حيث خوضه الامتحان التجريبي إضافة إلى تعويد الطلاب على شكل الامتحانات وعلي أجواء الامتحانات.

وأشاد شوقي بالجهد المبذول من قبل وزارة التربية والتعليم من حيث تضمن للطالب كافة حقوقه منوها أن الامتحان التجريبي يساعد الطلاب وأولياء الأمور على الاستعداد نهاية العام .

,ومن جانبه وقالت الدكتورة سامية خضر، أن العامل النفسي للطلاب من أهم الأشياء التي يجب أن نهتم بها، خلال فترة امتحانات الثانوية العامة وذلك لأنهم يدرسون في الوقت الذي يعم فيه الخوف على الطلاب ومحاولة الحفاظ على صحتهم وصحة أهاليهم .

وأكدت الدكتورة سامية خلال تصريحاتها لصدي البلد إنه يجب على جميع طلاب الثانوية العامة الابتعاد عن جميع الأخبار السلبية التي تذاع عبر التليفزيون أو مواقع التواصل الاجتماعي والتركيز في مستقبلهم، بالإضافة إلى ضرورة التواصل مع المدرسين والطلاب المتميزين من زملائهم من خلال مواقع التواصل الاجتماعي أو التليفون المحمول، ولابد من متابعة دورية بشكل مستمر من الآباء، وهنا وجود الأب في هذه الحالة ضروري للغاية لأنه في حالة وجوده يكون معدل الالتزام أكثر.



وأردفت أن أحد أهم قواعد التحصيل الدراسي الفعال، هي "تحديد هدف لكل طالب- ومذاكرة المحتوى العلمي المقرر على الطالب أولا بأول، وعند انتهاء كل درس- والتعرض للمحتوى مرة أخرى ومراجعته"؛ ليتحقق الهدف الأساسي، وهو التعلم، ونجاح العملية التعليمية.



وأوضحت أستاذ علم الاجتماع أهم دور في نجاح الأبناء هم الآباء وخاصة الأم يجب متابعتها لأبنائها باستمرار والتحفيز والتشجيع سوف يعطي لهم طاقة إيجابية تجعل الحالة المزاجية مرتفعة وتساعدهم على المذاكرة.

وأشارت أستاذ علم الاجتماع إلى أنه لا يوجد عدد ساعات للمذاكرة والتحصيل مثالية للاستيعاب، ومن أفضل الأوقات التي يذاكر فيها الطالب هي قبل النوم حتى تثبت المعلومات.



وتابعت أن أحد أهم الخطوات أن ينظم الطالب جدول أو قائمة مهام محدد بها كل ما على الطالب إنجازه، كما تتضمن فترات تناول الطعام، وأوقات الراحة وهو ما يساعد الطالب للحفاظ على الوقت وتوظيفه وفقا لأولويات المرحلة الدراسية الخاصة به، وكلما التزم الطالب بما حدده في الجدول، كلما كانت استفادته أكبر.