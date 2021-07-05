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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الإعلان عن جائزة اتحاد مجالس البحث العلمي العربية للبحث العلمي لعام 2021

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

أعلن قطاع الدراسات العليا والبحوث جامعة عين شمس برئاسة الدكتور أيمن صالح عن فتح باب التقدم لجائزة اتحاد مجالس البحث العلمي العربية للبحث العلمي لعام ٢٠٢١ ولمزيد من التفاصيل والمعلومات عن الجوائز الدخول على رابط  صفحة الجوائز على موقع الجامعة: https://asu.edu.eg/.../%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8


ويرجي تسجيل البيانات  لعضو هيئة التدريس الراغب في الترشح  على رابط  النموذج التالي: 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx.


علما بأن آخر موعد لتلقي الترشيحات بالجهة المنظمة هو ٢٠٢١/٨/١

 

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طلاب نوعية عين شمس تزين حوائط استراحة الأطفال بمستشفى صدر العباسية |صور

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رئيس جامعة عين شمس يكرم الدفعة الأولي من خريجى البرامج الدولية


 

الجدير بالذكر كرم اليوم الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ، الدفعة الأولي من خريجى البرامج البينية الدولية بكلية الهندسة، الحاصلين على شهادة مزدوجة مع جامعة ايست لندن ، والبالغ عددهم 13 طالبا وطالبة ، وذلك بحضور الدكتور  عمر الحسينى عميد كلية الهندسة ، والدكتور مصطفى رفعت وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ود. محمود خليل مدير البرامج البينية بالكلية.

 

وخلال اللقاء قدم الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس التهنئة للطلاب ، واستمع الي آرائهم في البرنامج واقتراحاتهم من أجل تلافى أى أوجه للقصور أن وجدت خلال الدفعات القادمة ، كما أجرى حوارات ودية معهم استمع خلالها لخططهم المستقبلية وقدم لهم بعض النصائح ، كما قام بتسليمهم شهادات التخرج.

 

 

 

وأوضح الدكتور عمر الحسينى، أن جامعة عين شمس تعد أول جامعة حكومية تقوم بشراكة مع جامعة بالمملكة المتحدة ، لافتا إلى أن جامعة ايست لندن تعد من كبرى الجامعات هناك و أنشئت منذ أكثر من 120 عاما وتخضع لمظلة هيئة الاعتماد البريطانية المشكلة من جميع الجامعات البريطانية ، وتضم الجامعة العديد من الكليات في عدة تخصصات مختلفة ،  ويعد تخصص العمارة من التخصصات المميزة للجامعة حيث حصلت الجامعة في تصنيف الجارديان لها في علوم العمارة على المركز الحادى عشر على مستوى المملكة المتحدة، والثاني على مستوى لندن، كما تعتبر الجامعة من الجامعات الأسرع في الصعود للتصنيفات الأعلى على مستوى المملكة المتحدة.

 

 

جامعة عين شمس قطاع الدراسات العليا والبحوث رئيس جامعة عين شمس شهادة مزدوجة الحاصلين على شهادة مزدوجة وكيل الكلية لشئون التعليم

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