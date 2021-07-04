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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الكرة الأرضية تصل إلى أبعد مسافة في مدارها حول الشمس غدا ..تفاصيل

الكرة الأرضية تصل
الكرة الأرضية تصل إلى أبعد مسافة في مدارها حول الشمس

قال الدكتور جاد القاضى، رئيس مركز البحوث الفلكية، إن الأرض تدور حول نفسها فى مدار  حول الشمس، جاء ذلك تعليقا ما  قالته الجمعية الفلكية بجدة، إن الكرة الأرضية تصل الاثنين، إلى أبعد مسافة "الأوج" في مدارها حول الشمس هذا العام عند الساعة 01:27 .
 

وتابع جادى القاضى، خلال مداخلة هاتفية مع “أكستر نيوز”، الأرض تدور حول الشمس خلال كل عام، لافتا إلى أن الأرض  ليست كروية وبها استطالة 

وفسر رئيس مركز البحوث الفلكية ظاهرة أن الكرة الأرضية تصل غدا إلى أبعد مسافة في مدارها حول الشمس هذا العام لأن  محور  دوران الأرض به ميول بزاوية 23.4 درجة، وهو ما يجعل الأرض أثناء دورانها تقترب وتبتعد عن الشمس.

حياتهم فى خطر.. كيف تحمى كبار السن من أضرار الطقس الحار

يعد كبار السن من أكثر الفئات المعرضة للخطر خلال الطقس الحار في فصل الصيف لذا يجب عليهم معرفة كيفية الحد من أضرار الطقس الحار عليهم.

ينصح الأطباء أثناء الطقس الحار ببقاء كبار السن  في منازلهم وتجنب الأنشطة الشاقة لأن أجسامهم لا تتكيف بشكل جيد مع التغيرات المفاجئة في درجة الحرارة خاصة أفى الطقس الحار.

يمكن أن تغير الحالات الطبية المزمنة استجابات الجسم للحرارة كما أن لأدوية الموصوفة أن تضعف قدرة الجسم على تنظيم درجة الحرارة أو قد تمنع التعرق بالفعل مما يزيد من احتمال اصابتهم بالمشاكل الصحية المرتبطة بـ الطقس الحار.
 

عرض موقع “ dailycaring ” أهم 10 طرق للحفاظ على برودة كبار السن في الطقس الحار.

اشرب الكثير من الماء البارد طوال اليوم، ولا تنتظر حتى يشعروا بالعطش، وتجنب الكحوليات والكافيين


تناول وجبات خفيفة باردة مثل المصاصات منزلية الصنع ، وينصح بأن التقط القطرات باستخدام بطانة كب كيك، أو البازلاء المجمدة، أو العنب المجمد قليلاً


تناول وجبات خفيفة وباردة مثل الدجاج أو سلطة المعكرونة بدلاً من الأطباق الثقيلة والساخنة مثل القدر المشوي


ضع قطعة قماش باردة على مؤخرة العنق ووعاء من الماء البارد بالقرب منك لإعادة تبريد المنشفة بشكل دوري.


اجلس بأقدام في قدر به ماء بارد لكن ليس شديد البرودة


حافظ على برودة المنزل قدر الإمكان عن طريق إبقاء الستائر مغلقة خلال الجزء الأكثر سخونة من اليوم واستخدام ستائر مايلر الشمسية الرخيصة.


ارتدِ طبقات من الملابس الخفيفة من القطن الفاتح اللون بحيث يسهل التكيف مع درجة الحرارة طوال اليوم عن طريق إزالة أو إضافة طبقات


قم بزيارة أحد مراكز التبريد العامة مثل مركز الترفيه أو مركز كبار السن أو المكتبة أو المقهى أو مركز التسوق
خذ حمامًا باردًا أو حمامًا أو امسح منشفة وللحصول على أقصى قدر من التبريد ، حافظ على الماء أقل من درجة حرارة الجسم مباشرة.

كمادات الثلج استخدم دائمًا منشفة لحماية بشرة كبار السن الهشة من التعرض المباشر للثلج.

الأرض الشمس الكرة الأرضية حول الشمس الأرض تدور حول الشمس

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