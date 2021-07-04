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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بدون دقيق أو سكر .. طريقة عمل أطباق حلويات بمذاق لا يقاوم

صدى البلد

بدون دقيق أو سكر إليك طريقة عمل أطباق حلويات بمذاق لايقاوم وتكلفة أقل  وفقا لموقع برايت سايد أختارى الطريقة التى تفضلينها وحضريها لأسرتك

حلوى بالزبيب ، قشر البرتقال والعسل


مكونات:

1 كوب من الزبيب
1 كوب من الجوز المقشر
نكهة برتقالة واحدة
2 ملاعق كبيرة من العسل
بذور السمسم ، جوز الهند المبشور ، أو مسحوق الكاكاو للتغليف
 

كيفية تطبيق الوصفة 

فى وعاء فى تطحن كافة المكونات طحن المكسرات في الخلاط وتوضع في وعاء  امزج حتى تحصل على عجينة ناعمة. 

يضاف المعجون إلى وعاء الجوز ويمزج مع الشوكة.

 بأيدٍ مبللة ، قم بلفها إلى كرات حلوى وقم بتغطية كل قطعة من الحلوى بجوز الهند أو مسحوق الكاكاو أو بذور السمسم. ضعى  الحلوى لمدة ساعتين أو ثلاث ساعات حتى تتماسك.

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حلوى سلطة فواكه بالزبادي


المقادير :

2 حبة موز
1 برتقالة كبيرة
1 فاكهة كيوي
1 فاكهة البرسيمون
2 تفاح حلو
1 كوب زبادي
1 ملعقة كبيرة عصير ليمون
بضع أوراق نعناع طازجة للتزيين


كيفية تطبيق الوصفة 

اغسل وجفف جميع الثمار جيدًا ، ثم قشرها وقطّعها إلى مكعبات متساوية الحجم. قبل إضافة التفاح .

 رشيهم بعصير الليمون. 

ضعي الفاكهة في أوعية لعمل أكوام ملونة ، ثم اسكبي الزبادي وزيّنيها بأوراق النعناع.

 

كيكة شوكولاتة بدون دقيق وسكر وعسل


مكونات للكعكة

4 ملاعق كبيرة من بودنج
6 بيضات
4 ملاعق كبيرة من البيكينج باودر
رشة من الملح
بديل السكر


للقشدة

400-500 جرام من القشدة الحامضة الخالية من الدسم
50 مل من اللبن أو اللبن قليل الدسم
ملعقة من الفانيليا
بديل السكر


للتزيين

2 صفار بيض
1 ملعقة صغيرة من الكاكاو الخالي من الدسم
1 ملعقة كبيرة من مسحوق الحليب الخالي من الدسم
1 ملعقة كبيرة جبن كريمي
بديل السكر


كيفية تطبق الوصفة

افصل صفار البيض عن بياضه واخلطه مع المكونات الأخرى.

 إذا كان لديك أقراص بديلة للسكر ، اهرسها بين ملعقتين كبيرتين حتى تحصل علىخليط متجانس. 

اخفقي بياض البيض بقليل من الملح

أضيفي بياض البيض إلى الخليط بعناية وضعيه في قالب واخبزيه لمدة 30 دقيقة على 180 درجة مئوية. 

اختبر الكيك بعصا خشبية أو عود أسنان لترى ما إذا كان قد نضج. ثم انقسام الكعكة. اخفقي جميع مكونات الكريمة وضعي الخليط في منتصف الكعكة.

ثم تخلط جميع مكونات كريمة التزيين وتزين سطح الكيك. 

ضعي الكعكة في الثلاجة حتى تمتص الكريمة.

بدون دقيق أو سكر طريقة عمل أطباق حلويات حلوى بالزبيب حلوى سلطة فواكه بالزبادي كيكة شوكولاتة بدون دقيق وسكر وعسل

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