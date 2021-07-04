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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب سرعة انتشار متحور دلتا.. روسيا تواجه أشرس موجة لـ كورونا

كورونا في روسيا
كورونا في روسيا

يستمر متغير دلتا، شديد العدوى، في إحداث الفوضى في روسيا حيث تدخل الدولة ثالث موجة من جائحة كورونا وربما تكون الأكثر فتكًا. 

ومع مرور اليوم الخامس تسجل روسيا معدل وفيات قياسي بـ سبب COVID-19، حيث يندلع “متغير دلتا” بين الأشخاص غير الملقحين. 

وخوفا من كارثة اقتصادية، تقاوم الحكومة الروسية عمليات الإغلاق على الرغم من الإعلان عن 697 حالة وفاة جديدة، في آخر إحصائية يوم السبت الماضي. 

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وبينما كانت روسيا أول من قام بالتسويق للقاح Sputnik V، تم تلقيح 16٪ فقط من سكان البلاد البالغ عددهم 146 مليون نسمة.

وحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مؤخرًا على “الاستماع إلى الخبراء” على عكس الأحاديث المختلفة على الشبكات الاجتماعية بشأن اللقاحات.

وتقدم الحكومة الروسية أربعة لقاحات محلية الصنع، بما في ذلك Sputnik V الشهير، مجانًا لجميع السكان، ولم يكن لهذا تأثير كبير حيث أن مستويات عدم الثقة تجاه الحكومة ربما تترجم إلى عدد قياسي من الوفيات، لاسيما في اخر 5 أيام. 

ولم تسمح الحكومة الروسية حتى الآن بأي منتجات لقاحات غربية في السوق (مثل Pfizer-BioNTech أو Moderna أو Johnson & Johnson أو AstraZeneca) أو أي لقاحات من الهند.

في حين أن روسيا لم تتعاف حقًا من الموجة الثانية للوباء، يبدو أن ثالثها هي الأسوأ حتى الآن إذا استمرت الحالات في الارتفاع مع أكثر من 20000 حالة يوميًا الآن. 

وحدثت الموجة الأولى في روسيا من أبريل 2020 إلى مايو، ثم تم تسجيل عدد الحالات حتى أواخر سبتمبر 2020، عندما ضربت الموجة الثانية البلاد. 

وكان هذا تحديًا حيث ظهرت أعداد هائلة من الحالات والوفيات حتى تضاءلت الحالات في مارس، لكن الحكومة ما زالت تبلغ بين مارس وأوائل يونيو من 7000 إلى 9000 حالة يوميًا. 

ومع هذه الموجة الثالثة، تشير أحدث الأرقام إلى 24003 حالة فقط يوم السبت 3 يوليو.

ووفقًا لبعض المصادر ، توفي 137925 شخصًا في روسيا بسبب كورونا حسبما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال (WSJ) التي كشفت عن أن أكثر من 90 ٪ من الحالات الجديدة هناك تنطوي على "متغير دلتا".

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