في 10 دقائق .. الأهلي يهدر فرصتين بأقدام طاهر والشحات أمام سموحة

أهدر الأهلي فرصتين محققتين خلال مباراة سموحة، المقامة الآن على استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الـ 28، من مسابقة الدوري الممتاز.

وجاءت أولي الكرات بعد محاولة هجومية خطيرة للنادي الأهلي بعد مجهود فردي من طاهر محمد طاهر في إختراق منطقة جزاء سموحة أنهاه بتسديدة قوية تصدى لها الحارس الهاني سليمان ببراعة وأنقذ مرماه من هدف أول.

الكرة الثانية بعد تمريرة بينية متقنة عن طريق محمد مجدي أفشة باتجاه حسين الشحات المنطلق بشكل منفرد داخل منطقة الجزاء الذي تمكن من ترويض الكرة بشكل جيد ومراوغة الحارس لكنه سدد الكرة بشكل غير متقن أعلى العارضة العلوية للمرمى.

ويسعى النادي الأهلي بقيادة مدربه الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، لمصالحة جماهيره بالفوز على سموحة في مباراة اليوم، بعد التعادل الإيجابي أمام بيراميدز 2 - 2، في الجولة الماضية، من مسابقة الدوري الممتاز، بالإضافة إلى الثأر من الموج الأزرق الذي خسر أمامه بهدفين مقابل هدف، في الدور الأول.

ويحتل النادي الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الممتاز ، برصيد 42 نقطة “ مع تبقي 7 مباريات مؤجلة له”، بفارق نقطتين عن سموحة صاحب المركز الرابع.