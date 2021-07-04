حسام حسن يعلن قائمة الاتحاد السكندري لمواجهة الإسماعيلي

أعلن حسام حسن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، قائمة فريقه استعدادا لمواجهة الإسماعيلي في المباراة التي تجمعهما غدا، الإثنين، ضمن منافسات الجولة الـ 28 من بطولة الدوري المصري.

وشهدت قائمة الاتحاد السكندري، ظهور بعض العناصر من فريق الشباب" الأمل".

وجاءت قائمة الاتحاد السكندري كالتالي:-

حراسة المرمى: محمد صبحي، صبحي خليل.

خط الدفاع: هشام صلاح، محمد رجب، محمود رزق، السيد سالم، صبري رحيل، عمر الميداني.

خط الوسط: أحمد نبيل مانجا، مروان عطية، أحمد راشد، فوزي الحناوي، أحمد حجي، خالد الغندور، عمار حمدي، عبدالسميع إبراهيم، عبدالغني محمد

خط الهجوم: عادل نيمار، بلال السيد، خالد قمر

استعدادات الاتحاد السكندري لمواجهة الإسماعيلي

وعقد الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة حسام حسن اجتماع طارئ لمناقشة استعدادات الاتحاد السكندري لمواجهة الإسماعيلي وتصحيح الأخطاء .

ويخوض الاتحاد السكندري تدريبات شاقة من أجل تصحيح الأخطاء والتخلص من الأزمات الهجومية في ظل غياب العديد من اللاعبين ، بالإضافة إلى معالجة الأخطاء الدفاعية قبل مواجهة الإسماعيلي .

وحرص حسام عاشور لاعب الفريق على حضور التدريبات وتدعيم اللاعبين من أجل تحفيزهم قبل مواجهة الإسماعيلي.

وفاز فريق الاتحاد السكندري بقيادة مدربه حسام حسن، على مركز شباب سموحة بثلاثية نظيفة في اللقاء الودي الذي جمع بينهما على هامش استعدادات زعيم الثغر لمواجهة الإسماعيلي.

ويدرس حسام حسن لاعبي الإسماعيلي جيدا لمعرفة نقاط القوة والضعف ،خصوصا في ظل تألق الدراويش تحت قيادة إيهاب جلال .

جاء ذلك بعد الهزيمة القاسية التي تلقاها نادي سموحة على نظيره الإسماعيلي بثلاثية نظيفة في الجولة الماضية من بطولة الدوري الممتاز .

ويرغب حسام حسن في تحقيق الفوز في اللقاءات المقبلة لضمان تواجد زعيم الثغر في المربع الذهبي لبطولة الدوري المصري .

ويتجه حسام حسن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري للاعتماد على عدد من اللاعبين الصاعدين من فريق الشباب “ الأمل”، بالنادي لتعويض الغيابات المؤثرة التي ضربت صفوف الفريق مؤخرا وكان آخرهم تأخر عودة الثنائي إيمانويل أكوي وروماريو ولياميز.

ويعاني حسام حسن المدير الفني للاتحاد السكندري من غيابات كبيرة في صفوف الفريق الأول وصلت إلي 15 لاعبا ما بين إصابات وتأخر عودة المحترفين.

وفي سياق سابق قرر حسام حسن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، منح لاعبي الفريق راحة سلبية لمدة 48 ساعة على الرغم من التعادل الإيجابي 1-1 أمام غزل المحلة مساء أمس ضمن منافسات الدوري المصري.



جاء ذلك من أجل إراحة اللاعبين منعا للإجهاد خاصة أن المباراة المقبلة أمام فريق الإسماعيلي ستقام الأسبوع المقبل على ملعب الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الـ 28 من بطولة الدوري.

وعاد الفريق السكندري للتدريبات الجماعية تحت قيادة حسام حسن مساء أمس “الاثنين” استعدادا لمواجهة الإسماعيلي.