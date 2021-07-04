20 دقيقة .. العارضة والهانى سليمان يحرمان الأهلي من التقدم على سموحة

أهدر الأهلي فرصتين محققتين خلال مباراة سموحة، المقامة الآن على استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الـ 28، من مسابقة الدوري الممتاز.

وجاءت أولى الكرات بعد محاولة هجومية خطيرة للنادي الأهلي بعد مجهود فردي من طاهر محمد طاهر في إختراق منطقة جزاء سموحة أنهاه بتسديدة قوية تصدى لها الحارس الهاني سليمان ببراعة وأنقذ مرماه من هدف أول.

الكرة الثانية بعد تمريرة بينية متقنة عن طريق محمد مجدي أفشة باتجاه حسين الشحات المنطلق بشكل منفرد داخل منطقة الجزاء الذي تمكن من ترويض الكرة بشكل جيد ومراوغة الحارس لكنه سدد الكرة بشكل غير متقن أعلى العارضة العلوية للمرمى.

كما حرمت العارضة العلوية الأهلي من التقدم بعدما تصدت لرأسية خطيرة عن طريق محمد شريف من داخل منطقة الجزاء بعد عرضية متقنة من علي معلول على الجبهة اليسرى.

ووصلت نسبة الاستحواذ، إلى سموحة 45% مقابل 55% الأهلي.

تشكيل الفريق لمباراة سموحة ضم محمد الشناوي في حراسة المرمي ومعه أيمن أشرف وياسر إبراهيم وعلي معلول وأكرم توفيق وعمرو السولية وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ومحمد شريف.

ويجلس على دكة البدلاء: جونيور أجايي وسعد سمير وصلاح محسن وعلي لطفي وأليو ديانج ومروان محسن ومحمود كهربا ورامي ربيعة ومحمود وحيد.

ويسعى الأهلي إلى استعادة انتصاراته وتحقيق الفوز في مباراة سموحة وحصد نقاط المباراة الثلاث، والمضي في رحلة الدفاع عن لقب بطولة الدوري الممتاز للموسم السادس على التوالي وللمرة الـ43 في تاريخه.

يدخل الأهلي مباراة سموحة اليوم وفي رصيده 42 نقطة جمعها من 20 مواجهة، بعدما حقق الفوز في 12 مباراة على حساب فرق «مصر المقاصة - غزل المحلة - الاتحاد - سيراميكا - الإنتاج الحربي - المقاولون - طلائع الجيش - الإسماعيلي - الزمالك - إنبي - المصري - الاتحاد».