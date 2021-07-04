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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

جومانا مراد تشارك جمهورها بصور جديدة ..شاهد

صدى البلد

نشرت الفنانة جومانا مراد صورتين، من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى “انستجرام”.

 

وعلقت جومانا مراد قائلة: “مرحبًا ”.

 

وكانت جومانا مراد أعلنت وفاة ابنتها من خلال نشر صورة الراحلة على حسابها الشخصى بموقع "انستجرام"، وعلقت: "الحمد لله على كل حال، لله ما أعطى ولله ما أخذ، وإنا لله وإنا إليه راجعون، انتقلت إلى رحمة الله اليوم ابنتنا ديانا ربيع بسيسو".

 

وتابعت جومانا مراد: "إن شاء الله تكوني شفيعتنا بالآخرة وللجنة يا روح قلب أمك وأبوكي، فراقك صعب ومؤلم بس أكيد انتي بمكان أحسن بكتير، يارب الهمنا الصبر والسلوان وبرد على قلوبنا، لا اعتراض على حكمك يارب والحمد لله على كل حال، وانتي طير من طيور الجنة يا أمي".

 

وحرص عدد من نجوم الفن، على تقديم واجب العزاء للفنانة جومانا مراد، في وفاة ابنتها «ديانا».

 

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