معرض فني بمتحف المركبات الملكية بعنوان "التاج الفوتوغرافي"



أقيم اليوم بمتحف المركبات الملكية معرض فني تحت عنوان "التاج الفوتوغرافي" في إطار التعاون بين متحف المجوهرات الملكية بالإسكندرية ومتحف المركبات الملكية ببولاق بالقاهرة و نادي عدسة.

وقالت ريهام شعبان مدير متحف المجوهرات الملكية ان المعرض يضم عدد 136 صورة فوتوغرافية احترافية لمجموعة من 56 فنانًا تتمثل أعمالهم الفنية في صور فوتوغرافية لمدينة الإسكندرية الملكية بمبانيها الفخمة ومنها قصر المنتزه واستاد الإسكندرية الرياضي، ومتحف الإسكندرية القومي، و كاتدرائية القديس مرقس الأسقفية، بالإضافة إلى صور لمتحف المجوهرات الملكية وبعض من مقتنياته و الحديقة الخاصة به، ومن المقرر ان يستمر المعرض لمدة ١٠ أيام.

وحرص زوار متحف المركبات الملكية على التجول داخل المعرض والاستمتاع بمشاهدة الصور و ما تصوره من معالم مدينة الإسكندرية، كما زارت المعرض Mrs Mateja Provelsek سفيرة دولة سلوفينيا بالقاهرة.