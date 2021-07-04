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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بسبب البخور .. طرد مندوب مرتضى منصور من الزمالك

مرتضى منصور
مرتضى منصور

أرسل المستشار مرتضى منصور رئيس الزمالك الموقوف مجلسه بقرار من وزارة الشباب والرياضة مندوبا منذ قليل للنادى لفتح مكتبه وإطلاق البخور فيه.


وكان المستشار مرتضى منصور قد أعلن عن دخوله مكتبه الخميس المقبل والعودة لممارسة مهامه منصبه كرئيسا للنادى عبر فيديو بثه عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي.


ورفض مسئولو اللجنة التنفيذية المكلفة بإدارة شئون الزمالك تنفيذ طلب مندوب مرتضى منصور  وفتح المكتب وتبخيره مثلما يرغب المستشار مرتضى منصور.

إيقاف مرتضى منصور 


وكانت وزارة الشباب والرياضة قد أصدرت قرارا فى نهاية نوفمبر الماضى بإيقاف مجلس المستشار مرتضى منصور بدعوى وجود مخالفات مالية وتعين لجنة قضائية تدير النادى حتى موعد إجراء الانتخابات المقبلة أو صدور قرار نيابة الأموال العامة أيهما أقرب .


وقامت وزارة الشباب والرياضة فى مايو المقبل بتنفيذ الحكم الصادر لصالح ممدوح عباس رئيس نادى الزمالك السابق ببطلان لائحة الزمالك الداخلية والعودة للائحة الاسترشادية.


وكلفت الوزارة الكابتن حسين لبيب رئيسا للجنة التنفيذية ومعه محمد الأتربى نائبا وعمرو أدهم وحسام المندوه الحسينى وحسين السيد وهانى بيرزى أعضاء مع تعين الدكتور حسين السمرى مديرا تنفيذيا للنادى والمحاسب طارق جبريل أمين الصندوق والدكتور عاطف النمر للنشاط الرياضي.

مرتضى منصور الزمالك البخور اللجنة التنفيذية وزارة الشباب والرياضة

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