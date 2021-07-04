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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أول تعليق من بيراميدز بعد التعادل أمام إنبي

صدى البلد

قال اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لنادي بيراميدز إنه احترم المدير الفني حلمي طولان موضحا أنه واحد من أفضل المدربين في مصر، ومن أكثر الشخصيات احتراما في مصر، متمنيا له التوفيق في انبي وفي باقي مباريات الدوري، مشددا على على أنه موجود على رأس الجهاز الفني منذ ٦ أيام فقط ولعب خلالهم مباراتين هامتين للغاية أحدهما أمام الأهلي وبعشرة لاعبين لفترة طويلة ثم انبي الفريق القوي للغاية.

شدد على أن الوقت لم يسعفه لتقديم الكثير مع الفريق والإعداد والتحضير للمباريات بالصورة المطلوبة، ولكنه سعيد للغاية بمستوى اللاعبين وتقبلهم لطريقة عمله وبمجهودهم وبفضل الإمكانيات والمهارات الموجودة وقبول اللاعبين فإنه مع توالي المباريات سيكون الفريق الأفضل، ومن وجهة نظره هو الفريق الأفضل الذي يتولى تدريبه طوال مسيرته الاحترافية كمدرب بفضل شخصيات اللاعبين داخل الملعب وإمكانياتهم، وهو لن يتحدث يوما عن أعذار ولكنه يتحدث عن الواقع وسعيد بالمجموعة الحالية الرائعة من النجوم.

شدد المدير الفني على أنه حرص على التحدث مع اللاعبين عقب اللقاء لدعمهم معنويا ونفسيا والشد من أزرهم والتأكيد على تقديمهم مستويات هائلة، موضحا أن دونجا ورمضان صبحي لاعبين مهمين للغاية وغيابهما مؤثر ولكن في نفس الوقت سعيد باللاعبين والكل قادر على التعويض في المرحلة المقبلة.

تاكيس جونياس شدد على أن الفريق وهو كمدرب يحتاجون جميعا للوقت والصبر حتى تمر المباريات والأيام بالصورة المطلوبة، ويحتاج للوقت فقط من أجل التحضير جيدا واللاعبون يمتلكون قدرات غاية في القوة ويحتاجون، متمنيا ألا تكون إصابة أحمد الشناوي قوية وتبعده لفترة طويلة ولكن يجب الانتظار لمدة ٤٨ ساعة من أجل معرفة وضع الإصابة وخطورتها ومدى قوتها ويجب الإشادة كثيرا في ذات الوقت بمستوى الحارس شريف إكرامي والذي كان جاهزا بنسبة ١٠٠٪؜ بعد إصابة الشناوي وقدم مستوى غاية في القوة ودافع عن مرماه ببسالة.

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