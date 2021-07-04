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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير السياحة والآثار يعقد اجتماعا لمناقشة سبل تعظيم سياحة اليخوت في مصر

وزير السياحة
وزير السياحة

 

عقد اليوم الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار اجتماعاً تحضيرياً للوقوف على الجهود المبذولة لتنشيط منتج سياحة اليخوت في مصر، بالإضافة إلى دراسة المعوقات التي تواجه هذا النمط السياحي وبحث سبل حلها.

ويأتي هذا الاجتماع تنفيذاً لتكليف فخامة رئيس الجمهورية وتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع الأخير للنهوض بهذا النمط السياحي ووضع خطة إستراتيجية لتعظيم سياحة اليخوت في مصر ودراسة الإجراءات المنفذة لها والعمل على تيسير الإجراءات تعظيماً لهذا النوع من النشاط السياحي.

وتعد مصر منطقة جاذبة لسياحة اليخوت لما تتمتع به من شواطئ تمتد علي ساحل البحرين الأحمر والمتوسط، ومراين ومقومات سياحية متميزة ومتنوعة وظروف مناخية ملائمة .

وقد حضر الاجتماع  نائب الوزير لشئون السياحة، ورئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، والوكيل الدائم للوزارة، ومستشار الوزير للتحول الرقمي.
 

خالد العنانى وزير السياحة مجلس الوزراء مصر منطقة جاذبة لسياحة اليخوت

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