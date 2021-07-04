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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بقرار من الـ VAR..إبراهيم نور الدين يلغي هدفا عالميا للأهلي أمام سموحة

صدى البلد

ألغي حكم إبراهيم نور الدين هدفا عالميا لصالح النادي الأهلي فى مباراة سموحة ، التي تجمع الفريقين حاليا علي ملعب استاد الإسكندرية فى الجولة الـ28 ، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز .

وسجل حسين الشحات هدفا عالميا فى الدقيقة 27 من مقصية داخل منطقة الجزاء ولكن ألغي بداعي التسلل بعد قرار من الفار .

وبدأ الإهلي بالضغط المتواصل منذ إنطلاق صافرة المباراة من أجل أحراز هدف مبكر لآرباك صفوف سموحة .

وتعرض ديريك نيسيبامبي لاعب سموحة لإصابة  ما أدي الي توقف المباراة لمدة دقيقة واحدة في الدقيقة الخامسة .

ركلة ركنية أولى لسموحة على يسار مرمى النادي الأهلي، نفذها مصطفى فتحي بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها المدافع المتقدم محمود البدري برأسية ضعيفة وضعت الكرة بشكل سهل في أحضان الحارس محمد الشناوي.

وفي الدقيقة 8 ، محاولة هجومية خطيرة للنادي الأهلي بعد مجهود فردي من طاهر محمد طاهر في إختراق منطقةجزاء سموحة أنهاه بتسديدة قوية تصدى لها الحارس الهاني سليمان ببراعة وأنقذ مرماه من هدف أول.

هدف محقق ضائع للنادي الأهلي بعد تمريرة بينية متقنة عن طريق محمد مجدي أفشة بإتجاه حسين الشحات المنطلق بشكل منفرد داخل منطقة الجزاء والذي تمكن من ترويض الكرة بشكل جيد ومراوغة الحارس لكنه سدد الكرة بشكل غير متقن أعلى العارضة العلوية للمرمى في الدقيقة 11 .

أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق لمباراة سموحة المقرر لها التاسعة مساء اليوم على استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة ٢٨ ببطولة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أيمن أشرف وياسر إبراهيم وعلي معلول وأكرم توفيق.

خط الوسط: عمرو السولية وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات.

خط الهجوم: محمد شريف.

ويجلس على دكة البدلاء: جونيور أجايي وسعد سمير وصلاح محسن وعلي لطفي وأليو ديانج ومروان محسن ومحمود كهربا ورامي ربيعة ومحمود وحيد.
 

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بقرار من الـ VAR..إبراهيم نور الدين يلغي هدفا عالميا للأهلي أمام سموحة

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