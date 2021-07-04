صفقة بـ 2 مليون دولار .. الولايات المتحدة تطور صواريخ نووية طويلة المدى

منحت الحكومة الأمريكية مبلغ 2 مليون دولار لشركة رايثون للتكنولوجيا الدفاعية - وهي شركة طيران ودفاع عملاقة - وكلفتها بتطوير وصنع صاروخ كروز مسلح نوويًا.

وصرحت وزارة الدفاع الامريكية بأن “صواريخ رايثيون في توكسون، بولاية أريزونا” تم توقيع الصفقة بقيمة حوالي 2 مليار دولار لمرحلة تطوير الهندسة والتصنيع (EMD) لنظام سلاح المواجهة طويلة المدى (LRSO)، وفق بيان صحفي صدر في 2 يوليو.



وبموجب عقد سلاح الجو الأمريكي، ستنتج الشركة صاروخ كروز جديد طويل المدى (LRSO) مسلح نوويًا والذي من المتوقع أن يبلغ مداه 1500 ميل.

ووفقًا للمعلومات التي حصلت عليها وكالة بلومبرج، تسعى القوات الجوية الأمريكية إلى شراء ما يصل إلى 1000 قطعة من أسلحة LRSO لتحل محل الصاروخ الجوي (ALCM) الذي تم إطلاقه لأول مرة في عام 1982.

ويُقال إن صاروخ LRSO يُحمل على طائرات متعددة، بما في ذلك قاذفات B-52 و B-21 ، وفقًا للتقارير الأخيرة.

وذكرت وزارة الدفاع الأمريكية في وقت سابق أن برنامج LRSO يسعى إلى تطوير سلاح يمكنه اختراق أنظمة الدفاع الجوي المتكاملة والبقاء على قيد الحياة ومقاضاة الأهداف الاستراتيجية التي ستصل إلى القدرة التشغيلية الأولية قبل تقاعد ALCM بحلول عام 2030 تقريبًا.

وفي وقت سابق من يونيو، منحت واشنطن عقدًا بقيمة 3.12 مليار دولار لشركة رايثيون لإنتاج أنظمة رادار للطائرات المقاتلة من طراز F-15.

وفي مايو، فازت الشركة بعقد قيمته 275 مليون دولار لمدة خمس سنوات لترقية إدارة المعلومات من نظام بيانات ومعلومات نظام مراقبة الأرض في الولايات المتحدة.

والجدير بالذكر أن وزارة الخارجية الأمريكية صرحت في 1 يوليو أن واشنطن قلقة بشأن تسريع الصين في تعزيز ترسانتها النووية.

وفي عام 2019 ، اتهمت إدارة الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب، روسيا بانتهاك معاهدة القوات النووية متوسطة المدى (INF) من خلال نشر نوع جديد من صواريخ كروز ، على الرغم من أن موسكو نفت ارتكاب أي خطأ.

ونتيجة لذلك ، انسحبت واشنطن من المعاهدة التي حظرت الصواريخ التي يتراوح مداها بين 500 و 5500 كيلومتر.

كما يعرض قرار الولايات المتحدة للخطر مستقبل معاهدة ستارت الجديدة، التي تقيد الولايات المتحدة وروسيا بـ 1550 صاروخًا نوويًا منتشرًا لكل منهما.

ومع ذلك ، اتفقت روسيا والولايات المتحدة على تمديد معاهدة ستارت الجديدة لمدة خمس سنوات أخرى دون إعادة التفاوض على أي من شروطها في فبراير 2021.