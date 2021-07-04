محمود العسيلي يتصدر تريند يوتيوب بـ على خدك

تصدر الفنان محمود العسيلى، ترند موقع يوتيوب بأجدد كليباته الغنائية بعنوان "على خدك"، بعدد مشاهدات تجاوز الـ820 ألف مشاهدة بعد ساعات قليلة من طرحها على قناته الرسمية على يوتيوب.

أغنية "على خدك" من كلمات أمير طعيمة، ألحان محمود العسيلى، توزيع على فتح الله، إنتاج "دي إس ميديا"، والكليب من إخراج رونا العريان.

الكليب تم تصويره فى أجواء أوروبية ويحمل بعض الأجواء الرومانسية التى تناسب موسم الصيف، وعلق "العسيلى"، على الأغنية قائلًا: "بداية الصيف وبداية حاجات كتير أوى قريب".

وتقول كلمات الأغنية:

ثواني عمري كانت بتفوت عليا سنين

وحشتيني لدرجة كنت أنا نفسي ماتخيلهاش

وكان قلبي بيسأل ليه ما بنشوفهاش

وعلى خدك ادي بوسة على خدك

وعلى زعلك ماقدرش أنا على زعلك

وكفاية اللي احنا ضيعناه

وعلى خدك ادي بوسة على خدك

يا لذاذتك في الدنيا دي مين قدك

ده وجودك بالنسبة ليا حياة

اخر أعمال العسيلي:

يذكر أن أخر أعمال محمود العسيلي أغنية "بقت معايا" من كلمات سارة فرج، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع أمير هداية، إنتاج "دي إس ميديا" و"صوت الدلتا"، ومن إخراج إبراهيم حدرج.

وأحيى الفنان محمود العسيلي، حفل غنائي في الساحل الشمالي، ويعد هذا الحفل أول حفلاته الصيفية يوم الجمعة الماضي .

وقدم محمود العسيلي، خلال الحفل مجموعة من أغانيه المميزة من بينها “على خدك”، و"حب غلط"، و"جنة تكفينا"، و"بقت معايا"، و"تمثيلية"، و"انتي وانا"، وغيرها من الأغاني.

يذكر ان كتب محمود العسيلي، تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر يوجه فيها التحية إلى فريق عمل مسلسل الاختيار ويتذكر موقفا له فى يوم 14 أغسطس 2013.

وقال محمود العسيلي : “يوم ١٤ أغسطس ٢٠١٣ ..كان يوم مهم جدا في حياتي و صدمني في ناس كتير أولهم الدكتور البرادعي.. كنت شايف إن احنا فعلا في حرب مع كيان شيطاني سرطاني عايز يطمس الهوية المصرية و كان لازم يقف باي شكل”.

وأضاف محمود العسيلى : “شكرا مسلسل الاختيار فكرني باليوم دا و اكد لي اللي انا كنت شايفه.. رحم الله شهداء الوطن الابطال”.

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