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رئيس التحرير
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وزير الاتصالات يكشف تفاصيل منصة الذكاء الاصطناعي في مصر

عمرو طلعت، وزير الاتصالات
عمرو طلعت، وزير الاتصالات

قال عمرو طلعت، وزير الاتصالات، إن علم الذكاء الاصطناعي متوفر في مصر منذ سنوات ولكن ليس بالقدر الحالي، مسترسلا: إمكانية تطبيقه بالشكل الحالي لم تكن سهلة ومتوفرة داخل مصر السنوات الماضية، متابعا: قدرة أجهزة الحاسب في مصر كانت أكبر عائق أمام تطبيق علم الذكاء الاصطناعي.

وأضاف "عمرو طلعت" خلال مداخلته الهاتفية ببرناج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، أن مصر بدأت في تطوير علم الذكاء الإصطناعي واستخدامه في العديد من المجالات، مثل الزراعة والرعاية الصحية ولمؤشرات الاقتصادية والبيئة وغيرها.
 

وأكمل وزير الاتصالات: الوزارة بدأت في إجراء مجموعة من السياسات في مجال الذكاء الاصطناعي منذ عامين تقريبا، ونتيجة لهذه الإجراءات استطاعت مصر أن تقفز 56 مركزا في ترتيب الدول من حيث الذكاء الاصطناعي.
 

وأشار إلى أن مصر قامت بـ إنشاء مركز للتطبيقات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وبالإضافة إلى طرح مبادرات طموحة من أجل تدريب الشباب في مختلف مجالات الذكاء الاصطناعي، منوها إلى أن مصر حصلنا على قرار من أجل إنشاء مجلس وطني للذكاء الاصطناعي.
 

وأوضح أن المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي عمل على وضع استراتيجية وطنية متكاملة لإستخدام الذكاء الاصطناعي في مصر في العديد من المجالات.

وكشف عن أن المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي أطلق منصة تضم كافة المبادرات والأنشطة الخاصة بالذكاء الاصطناعي في مصر.

ولفت إلى ان مصر تترأس العديد من الأنشطة الخاصة بالذكاء الاصطناعي، منوها إلى ان المنصة توفر العديد من الدروات التدريبة المجانية للمصريين، منهم منحة كاملة مع جهة فرنسية لتدريب المصريين.

أعلن الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ورئيس المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي، عن إطلاق منصة خاصة للذكاء الاصطناعي تحت مظلة المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي، لتكون البوابة الرسمية لجمهورية مصر العربية فى مجال الذكاء الاصطناعي.

 

وتضم المنصة الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، وجميع الفعاليات والأخبار والتفاصيل الخاصة بمشروعات الذكاء الاصطناعي فى مصر، وكذلك برامج بناء القدرات التى تقدمها الجهات المختلفة والإنجازات التى تحققها مصر فى هذا المجال، فضلاً عن إتاحة الفرصة لتبادل الآراء والخبرات بين جميع المعنيين سواء من القطاع الحكومى أو القطاع الخاص والأكاديميين والشركات الناشئة حول موضوعات الذكاء الاصطناعى بشكل عام؛ لا سيما المتعلقة بالفرص التى تتيحها هذه التكنولوجيا ومبادئ وأخلاقيات استخدامها.


جاء ذلك خلال الاجتماع الرابع للمجلس الوطني للذكاء الاصطناعي؛ حيث يأتي إطلاق المنصة ai.gov.eg  فى إطار حرص مصر على مواكبة معطيات العصر الرقمي والتفاعل مع أهم تكنولوجيات هذا العصر، ولترسيخ مكانة مصر لتصبح من الرواد فى مجال الذكاء الاصطناعي إقليميًا وعالميًا.


وأكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن تدشين منصة رقمية معنية بالذكاء الاصطناعى فى مصر يضمن تحقيق نقلة نوعية كبرى فى هذا المجال، كما يوفر على العاملين والمهتمين بالذكاء الاصطناعى الوقت والجهد فى الوصول إلى أهدافهم، الأمر الذى يدعم جهود الدولة فى الاستفادة من هذه التكنولوجيا لتحقيق التحول الرقمى وبناء مصر الرقمية.

 

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