حتى منتصف الشهر .. الفرصة الأخيرة للتقديم بفصل الربيع معهد Indian Institute of Technology IIT- Bombay

أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن إفادة المكتب الثقافي بنيودلهي بأن معهد Indian Institute of Technology IIT- Bombay يرحب باستقبال دارسين مصريين متفوقين ببرامج IIT–Bombay للدراسات العليا وحصول دارسين على منح المساعدة في التدريس Teaching Assistantship التي تصل الى 5 سنوات أو لحين تقديم رسالة الدكتوراه أيهما اقرب ، بمعدل 31000 روبية شهريا في أول عامين و35000 شهريا لبقيه المدة والتي من خلالها يلتزم الحاصل على المنحة بالقيام بالمساعدة في التدريس او البحث بما يسند إليه لمدة 8 ساعات عمل أسبوعيا حال موافقة الأقسام المختصة على طلبات الالتحاق.



يضم المعهد المذكور اقسام عديده مثل :ـ

ـ هندسه الطيران

ـ العلوم الحيوية والهندسة الحيوية.

ـ هندسه كيميائية

ــ هندسة مدنية

ـ علوم وهندسة الحاسب الآلي

ـ علوم الأرض

ـ الهندسة الكهربائية.

ـ علوم وهندسه الطاقة

ـ العلوم الإنسانية والاجتماعية ـ مركز التصميم

ـ الرياضيات

ـ الهندسة الميكانيكية

ـ هندسة التعدين وعلوم المواد

ـ الفيزياء

ولمزيد من التفاصيل يرجى زيارة الموقع الإلكتروني الموضح بعد :ـ

https://portal.iitb.ac.in/

http://www.ir.iitb.ac.in/en/students/how-to-apply-0

واخر موعد للتقدم موضح حسب موعد الفصل الدراسي

ـ للتقدم للفصل الدراسي الخريف ينتهى في 15 يناير من كل عام

ـ للتقدم لفصل الدراسي الربيع ينتهى في 15 يوليو من كل عام، وذلك علما بان الإدارة المركزية للبعثات لا تتحمل أي نفقات عن هذه المنح.