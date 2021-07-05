حتى منتصف الشهر .. الفرصة الأخيرة للتقديم بفصل الربيع معهد Indian Institute of Technology IIT- Bombay
أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن إفادة المكتب الثقافي بنيودلهي بأن معهد Indian Institute of Technology IIT- Bombay يرحب باستقبال دارسين مصريين متفوقين ببرامج IIT–Bombay للدراسات العليا وحصول دارسين على منح المساعدة في التدريس Teaching Assistantship التي تصل الى 5 سنوات أو لحين تقديم رسالة الدكتوراه أيهما اقرب ، بمعدل 31000 روبية شهريا في أول عامين و35000 شهريا لبقيه المدة والتي من خلالها يلتزم الحاصل على المنحة بالقيام بالمساعدة في التدريس او البحث بما يسند إليه لمدة 8 ساعات عمل أسبوعيا حال موافقة الأقسام المختصة على طلبات الالتحاق.
يضم المعهد المذكور اقسام عديده مثل :ـ
ـ هندسه الطيران
ـ العلوم الحيوية والهندسة الحيوية.
ـ هندسه كيميائية
ــ هندسة مدنية
ـ علوم وهندسة الحاسب الآلي
ـ علوم الأرض
ـ الهندسة الكهربائية.
ـ علوم وهندسه الطاقة
ـ العلوم الإنسانية والاجتماعية ـ مركز التصميم
ـ الرياضيات
ـ الهندسة الميكانيكية
ـ هندسة التعدين وعلوم المواد
ـ الفيزياء
ولمزيد من التفاصيل يرجى زيارة الموقع الإلكتروني الموضح بعد :ـ
https://portal.iitb.ac.in/
http://www.ir.iitb.ac.in/en/students/how-to-apply-0
واخر موعد للتقدم موضح حسب موعد الفصل الدراسي
ـ للتقدم للفصل الدراسي الخريف ينتهى في 15 يناير من كل عام
ـ للتقدم لفصل الدراسي الربيع ينتهى في 15 يوليو من كل عام، وذلك علما بان الإدارة المركزية للبعثات لا تتحمل أي نفقات عن هذه المنح.