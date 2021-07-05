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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

حتى منتصف الشهر .. الفرصة الأخيرة للتقديم بفصل الربيع معهد Indian Institute of Technology IIT- Bombay

وزارة التعليم العالي
وزارة التعليم العالي

أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن إفادة المكتب الثقافي بنيودلهي بأن معهد Indian Institute of Technology IIT- Bombay يرحب باستقبال دارسين مصريين متفوقين ببرامج IIT–Bombay  للدراسات العليا وحصول دارسين على منح المساعدة في التدريس Teaching Assistantship  التي تصل الى 5 سنوات أو لحين تقديم رسالة الدكتوراه أيهما اقرب ، بمعدل 31000 روبية شهريا في أول عامين و35000 شهريا لبقيه المدة والتي من خلالها يلتزم الحاصل على المنحة بالقيام بالمساعدة في التدريس او البحث بما يسند إليه لمدة 8 ساعات عمل أسبوعيا حال موافقة الأقسام المختصة على طلبات الالتحاق.

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60% من الدرجة الكلية.. تفاصيل حول إرشادات النجاح باختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة

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لطلاب الثانوية العامة .. إجراء اختبارات القدرات في هذا الموعد


يضم المعهد المذكور اقسام عديده مثل :ـ
ـ  هندسه الطيران
ـ  العلوم الحيوية والهندسة الحيوية.
ـ هندسه كيميائية               
ــ هندسة مدنية
ـ علوم وهندسة الحاسب الآلي
ـ علوم الأرض
ـ الهندسة الكهربائية.
ـ  علوم وهندسه الطاقة       
ـ العلوم الإنسانية والاجتماعية ـ مركز التصميم 
ـ الرياضيات
ـ الهندسة الميكانيكية
ـ هندسة التعدين وعلوم المواد
ـ الفيزياء

ولمزيد من التفاصيل يرجى زيارة الموقع الإلكتروني الموضح بعد :ـ
https://portal.iitb.ac.in/
http://www.ir.iitb.ac.in/en/students/how-to-apply-0

واخر موعد للتقدم موضح حسب موعد الفصل الدراسي
ـ للتقدم للفصل الدراسي الخريف  ينتهى في 15 يناير من كل عام

ـ للتقدم لفصل الدراسي الربيع ينتهى في 15 يوليو من كل عام، وذلك علما بان الإدارة المركزية للبعثات لا تتحمل أي نفقات عن هذه المنح.

إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي البحث العلمي التعليم العالي بوزارة التعليم البحث بما يسند اليه لمد 8 ساعات

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