مقطع مؤثر.. طفلة تقفز من السعادة بعد استعادة قدرتها على المشي

بعد سنوات من العلاج الطبيعي، انتشر مقطع فيديو مؤثر لطفلة أمريكية كادت تطير من السعادة عندما استطاعت المشي لأول مرة، بعدما فقد الأطباء الأمل في شفائها نتيجة إصابتها بالشلل الدماغي منذ الولادة.

لم يصدق والدي الطفلة الأمريكية صوفيا عينيهما عند رؤية ابنتهما البالغة من العمر 4 سنوات تقفز في الهواء من فرط السعادة بعدما فقد الأطباء الأمل في قدرتها على المشي مرة أخرى نتيجة إصابتها بالشلل الدماغي.

وُلدت صوفيا لوالديها كلير ومارك سميث في عمر 24 أسبوعًا فقط، وأصيبت بحالة حرجة بعد إصابتها بالإنتان، مما اضطرها لقضاء 102 يومًا داخل مستشفى أمريكي.

والأغرب أن صوفيا كانت مولودة مع توأم متطابق، لكن أختها ماتت بعد ساعات قليلة من ولادتها، وعندها تلقى والديها الخبر الأصعب لإصابة صوفيا بالشلل الدماغي.

كشف فحص التصوير بالرنين المغناطيسي أيضًا عن تلف الجانب الأيمن من دماغ صوفيا، وأوضح الأطباء لكلير ومارك أن ابنتهما قد لا تسير أو تتحدث أبدًا نتيجة لذلك.

سنوات من العلاج يتبعها الشفاء

تستغرق الطفلة عادة ساعات وساعات من الممارسة والعلاج الطبيعي لتستطيع القيام بالكثير من الأشياء الصغيرة التي نفعلها نحن بشكل طبيعي.

تقول طبيبتها: "خضعت صوفيا للعلاج الطبيعي منذ ستة أشهر وكان علينا مساعدتها على تعلم تحقيق جميع مراحل حركتها".

عندما كانت طفلة صغيرة، تم إعطاء صوفيا مشاية لمساعدتها على التحرك بشكل أكثر استقلالية - وقيل للزوجين إنها قد تحتاج دائمًا إلى مساعدة في المشي والالتفاف.

وبعد عدة أشهر، تمكنت صوفيا من المشي دون مساعدة، حتى أن الفتاة البالغة من العمر أربع سنوات بدأت في تعلم القفز في ديسمبر الماضي.

وبعد التدرب الجاد، تمكنت أخيرًا من أداء هذه الخطوة - ولم تتوقف منذ ذلك الحين عن القفز من فرط سعادتها.

التقط مارك مقطع فيديو لابنته المذهل وشاركه على صفحتها على Facebook بعنوان Super Sofia's Story - والتي اكتسبت منذ ذلك الحين أكثر من 12000 إعجاب و 676 تعليقًا.