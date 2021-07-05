أخبار التعليم:تحديث تابلت الثانوية العامة.. زلزال يضرب مطروح.. موعد إعلان نتيجة الدبلومات

نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار والأحداث المهمة التي لفتت انتباه المهتمين بـ أخبار التعليم في مصر خلال الساعات الأخيرة، وهي كالآتي:

تحديث جديد لـ تابلت الثانوية العامة يخفي جميع التطبيقات قبل الامتحانات



ناشدت المدارس الثانوية جميع طلاب الثانوية العامة، بضرورة توصيل أجهزة التابلت الخاصة بهم بالإنترنت وقبول جميع التحديثات، للوصول إلى التحديث النهائي لشاشة التابلت قبل الدخول به إلى لجان امتحانات الثانوية العامة 2021 .

ووفقا للتحديث الجديد الذي ظهر لبعض الطلاب منذ قليل، أصبحت الشاشة الرئيسية للتابلت خالية تماما من جميع الايقونات، ولم يتبق عليها إلا أيقونة (تسجيل الحضور) وأيقونة كتب PDF

التنسيقية توقع غدا برتوكول تعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار



توقع تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين غدا الاتنين الساعة الثانية عشر ونصف ظهرا بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار.

الجدير بالذكر أن وفدا من التنسيقية يزور مقر الهيئة غدا للاتفاق على سبل التعاون وتوقيع البروتوكول.

يستعد طلاب الثانوية العامة لخوض ماراثون الامتحانات والتي من المقرر انعقادها يوم السبت المقبل الموافق 10 يوليو لطلاب الشعبة العلمية، ويوم الاحد الموافق 11 يوليو لطلاب الشعبة الأدبية، وسط إجراءات وقائية مشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.



نرصد لكم فى "صدي البلد" أبرز المحظورات داخل لجان الثانوية العامة وقد أعلن الدكتور طارق شوقى عن هذة المحظورات والتى يجب على الطلاب الالتزام والبعد عن المحظورات حتى لا يتعرضون للمساءلة.

كيف تتأهل نفسيا قبل امتحانات الثانوية العامة ..أستاذ علم اجتماع يجيب

تبدأ خلال أيام قليلة امتحانات الثانوية العامة وكثير من الأسر المصرية تعيش في وقت كبير من القلق والتوتر حتى يتم الانتهاء من امتحانات الثانوية العامة.

يقدم موقع "صدى البلد"، عدة نصائح، قد تساعد على تخطي هذه الفترة بسهولة، وفق نصائح الدكتورة سامية خضر أستاذ علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس

زلزال يضرب مطروح بقوة 4.4 ريختر



سجلت محطات الشبكة القومية للزلازل التابعة للمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية اليوم الأحد الموافق 4 يوليو ٢٠٢١، هزة أرضية بقوة 4.4 درجة على مقياس ريختر على بعد 287 كم شمال شرق مرسي مطروح (البحر المتوسط) فى تمام الساعة السابعة والنصف.



وصرح الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أنه لَم يصل للمعهد اى بلاغ بوقوع إصابات لكن قيام بعض المواطنين بسماع صوت وذلك نتيجة ان الهزة سطحية.

نائب وزير التعليم لـ صدى البلد: ترقبوا نتيجة الدبلومات الفنية 29 يوليو

كشف الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني ، عن اخر اخبار تصحيح امتحانات الدبلومات الفنية 2021 .

وقال نائب وزير التربية والتعليم في تصريح خاص لموقع صدى البلد : بدأت كنترولات الدبلومات الفنية 2021 في تقدير الدرجات منذ يوم 26 يونيو 2021 ، و من المقرر أن يستمر تصحيح امتحانات الدبلومات الفنية 2021 حتى 10 يوليو 2021 .