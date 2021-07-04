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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

أحمد بخيت قائم بتسيير أعمال عميد كلية الهندسة ببني سويف

صدى البلد

أصدر الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اليوم، قرارا رقم (739)، بقيام الدكتور أحمد محمد حسن بخيت أستاذ الإنشاءات بكلية الهندسة بتسيير أعمال عميد كلية الهندسة لحين تعيين عميد.

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وحصل الدكتور أحمد محمد بخيت على بكالوريوس هندسة مدنية جامعة المنيا2001 بتقدير عام "امتياز"، وعمل وكيلاً لكلية الهندسة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ووكيلاً للدراسات العليا والبحوث، له أكثر من 30 بحثا علميا في مجلات محكمة ذات معامل تأثير والاشراف على أكثر من 15 رسالة الماجستير والدكتوراه، وقام بتحكيم مجموعة من المشاريع البحثية.

ووجه الدكتور منصور حسن، الشكر والتقدير للدكتور محمد شاكر ندا عميد الكلية السابق على ما قدمه للكلية من إنجازات طوال مدة توليه العمادة، متمنيا له التوفيق والسداد في مهام عمله الجديد بعد صدور قرار الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بقيامه بأعمال رئيس جامعة بنى سويف التكنولوجية.

بني سويف وزير التعليم التعليم العالي جامعة بنى سويف وزير التعليم العالي جامعة بني سويف التكنولوجية

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