شاهد.. ثور ضخم يهاجم المارة في بريطانيا |صور

استطاع ثور ضخم ذو عضلات بارزة تحطيم سياج محمية برية، ومهاجمة زوجين خرجا للتنزه وتصوير الحيوانات في الطبيعة الساحرة في ويلتشير بـ بريطانيا، لكن الصدمة كانت غير متوقعة.

قام الثور الضخم ذو العضلات الغريبة، والذي يشبه لاعب كمال أجسام محترف، بمحاصرة الزوجين داخل السيارة عند منتصف طريق ريفي في قلعة إيتون بـ ويلتشير في بريطانيا.



أصاب الرعب تينا وزوجها كين، ونفدا بأعجوبة من أمام الثور القاتل، بعدما كسر الحيوان الضخم سياجًا ميدانيًا في محمية إيتون ويلتشير وهرب إلى الخارج.

ثم شرع الثور الضخم في التجول بممر البلدة، وهو يصدر خواره المرعب، ويتناول من الحشائش الخضراء على حافة الطريق.

نشرت تينا صورًا للثور الهائج على فيسبوك: "عندما حاصرها الثور مع زوجها في السيارة لأن هذا بعدما هرب من المحمية".