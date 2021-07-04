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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مركز اللغات بكلية الآداب جامعة حلوان يبدأ الحجز لامتحانات التويفل

صورة تعبيريه
صورة تعبيريه

أعلن مركز اللغات والاغراض المتخصصة بكلية الآداب جامعة حلوان تحت رعاية  الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة و الدكتورة مها حسنى عميد الكلية عن عن فتح باب الحجز لامتحانات اللغة الإنجليزية الأكاديمي ( تويفل ).

 

وقال مركز اللغات والاغراض المتخصصة أنه قد بدأ الحجز لامتحانات اللغة الإنجليزية الأكاديمي ( تويفل  ) اعتباراً من اليوم الأحد الموافق 4 يوليو 2021.

 

وأشار إلى أن مواعيد حجز امتحانات شهر يوليو يومي 13-27 يوليو 2021، وعلى الراغبين فى الحجز والاستعلام التوجه لمركز اللغات والترجمة بكلية الآداب بالمبني الرئيسي.


ويعتبر امتحان التويفل هو لقياس مستوى اللغة الانجليزية لمن يمارسونها كتابة فقط، ويطلب من العديد من الطلاب الدارسين بالخارج والمقيمين بخارج البلاد اجتيازه.

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و صرحت الدكتورة مها حسنى عميد كلية الآداب إلى أن المركز أيضا يقوم بعمل دورات متخصصة في مجال علوم المسرح لتنمية قدرات الطلاب والمتخصصين في هذا المجال المتميز والابداعي.

دورات تدريبية وفى التمثيل

وتتضمن الدورات التدريبية ورشة الأزياء لتصميم ازياء عصرية، ورشة الرسم لرسم طبيعة صامتة، وورشة الديكور والتصميم المسرحي وتشمل تصميم ورسم ديكور مسرحي واسكتشات ومناظر مسرحية، ورشة مكياج واقنعة لتصميم مكياج واقنعة مسرحية وفنية، كذلك ورشة كتابة إبداعية كتابة درامية وسيناريو سينمائي وتليفزيوني، واذاعي، وكتابة صحفية وإعداد برامج فنية، بالإضافة إلى ورشة إعداد ممثل أداء حركي وتعبيري وتمثيل صامت وإلقاء وارتجال.

 

هذا وتعقد الورش التدريبية تحت إشراف الأستاذة الدكتورة دعاء عامر رئيس قسم المسرح اعتبارا من يوم ٢٥ يوليو ٢٠٢١ وحتى ٢٥ اغسطس ٢٠٢١ على أن تعقد الورشة لمدة ٢٤ ساعة بواقع يومين أسبوعيا، وتستهدف الدورة التدريبية الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والموظفين من داخل جامعة حلوان.
 

تبدأ جامعة حلوان إعداد وتقديم العديد من الدورات والورش  التدريبية والاستفادة من الإجازة الصيفية بأفضل طريقة لتنمية قدرات الشباب والعمل على زيادة قدراتهم وتأهيلهم ضمن خطة الجامعة لتقديم الدور المجتمعي التى تقوم به بجانب الدور التعليمي.

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وقال  الدكتور محمود حامد عميد كلية التربية الفنية جامعة حلوان إن الكلية تقدم دورات تدريبية لاكتساب المهارات والخبرات المميزة، وأن ذلك يأتي في إطار الدور المجتمعي الذي تقوم به الكلية في تنمية المجتمع وخدمة البيئة وإيمانًا بدور الكلية في دعم المواهب ورفع الذوق  والوعي الفني لدى الشباب والطلائع.

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