6.13 مليار دولار أرباح قطاع الأجهزة المنزلية فى الصين خلال 6 أشهر

سجل قطاع الأجهزة المنزلية ب،"الصين" نموا مطردا خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام، وفقا لبيانات أصدرتها وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات.



وأوضحت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات فى الصين، في تقرير عبر وكالة أنباء الصين الرسمية “شينخوا"، أن الأرباح المجمعة للقطاع ارتفعت خلال تلك الفترة بنسبة 16.6 % على أساس سنوي إلى 39.69 مليار يوان (حوالي 6.13 مليار دولار أمريكي).



ووصلت قيمة الإيرادات التشغيلية للقطاع الأجهزة المنزلية فى الصين إلى 668.92 مليار يوان خلال تلك الفترة، بزيادة 38 % مقارنة مع العام الماضي.



وخلال الأشهر الخمسة الأولى من العام، ارتفع إنتاج الصين من الثلاجات المنزلية بنسبة 29.2 %على أساس سنوي إلى 37.12 مليون وحدة، بينما ارتفع إنتاجها من الغسالات بمعدل 37.3 % إلى 36.18 مليون وحدة، حسبما أظهرت بيانات وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات.

