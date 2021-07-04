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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وقف مستحقات لاعبي سموحة وغضب ضد الجهاز الفني بعد رباعية الأهلي

سموحة
سموحة

عبر المهندس محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة عن غصبه الشديد تجاه لاعبي الفريق الأول والجهاز الفني بعد الهزيمة الثقيلة التي تلقائها من منافسه الأهلي برباعية نظيفة في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم باستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الـ 28  من بطولة الدوري المصري.

وقرر رئيس نادي سموحة استمرار وقف مستحقات لاعبي الفريق عقب الهزيمة القاسية التي تلقائها للمرة الثانية على التوالي والابتعاد عن التواجد في المربع الذهبي لجدول ترتيب الدوري المصري.

وكان المهندس محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة قرر إيقاف مستحقات لاعبي الفريق الأول عقب الهزيمة القاسية التي تلقاها أمام منافسه الإسماعيلي بثلاثية نظيفة في اللقاء الذي جمع بينهما الأسبوع الماضي ضمن منافسات الجولة الـ27 من بطولة الدوري المصري.

وأكد المهندس فرج عامر أنه سيتم خصم 50 ألف جنيه من كل لاعب شارك في المباراة أمام نادي الإسماعيلي إضافة إلي وقف مستحقات اللاعبين.

وحقق النادي الأهلي فوزا كبيرا على نادي سموحة برباعية نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الـ 28 من بطولة الدوري المصري.

السجل التهديفي

نجح الأهلي في فتح السجل التهديفي، بعد هجمة منظمة بمجموعة تمريرات قصيرة أنهاها طاهر محمد طاهر بتمريرة بينية متقنة بإتجاه محمد شريف المنطلق  داخل منطقة الجزاء فاستقبل الكرة بتسديدة خادعة في الزاوية المغلقة من المرمى سكنت شباك الحارس الهاني سليمان.

وعزز الأهلي الهدف الثاني  من عرضية متقنة من الجبهة اليسرى عن طريق علي معلول استقبلها حسين الشحات بتسديدة مباشرة رائعة من أمام القائم الأيسر للمرمى سكنت شباك الحارس الهاني سليمان.

الهدف الثالث جاء بعد تنفيذ ناجح لركلة الجزاء عن طريق علي معلول بتسديدة قوية في أقصى الزاوية اليسرى للمرمى لم يتوقعها الحارس الهاني سليمان بشكل صحيح.
وجاء الهدف الرابع في الدقيقة 58، بعد كرة عرضية من الجانب الأيسر عبر علي معلول لتصل إلى شريف الذي سددها من لسمة واحدة في الشباك.

فرج عامر رئيس نادي سموحة غصب الأهلى رباعية نظيفة

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