فيديوجراف.. سلالة لمبادا آخر تطور لتحور فيروس كورونا المستجد

منذ ظهور جائحة فيروس كورونا المستجد والمعروف بكوفيد 19 لم يتوقف عن التحور وتطور سلالته من الخطير للأخطر والذي أصاب الملايين من البشر حول العالم وتسبب في أزمات عديدة صحية واقتصادية واجتماعية لما ترك من أثر بسبب تداعيات فيروس كورونا وتعامل الدول والحكومات بطريقة آمنة لتقليل آثاره القاتلة حتى تطور ووصل لـ سلالة لمبادا وهي آخر تحور لفيروس كورونا.

تحور فيروس كورونا لسلالة لمبادا

أصبح لفيروس كورونا المستجد العديد من السلالات والتي ظهرت خلال العام الماضي وأخذت طريقها في التطور وفقا للموجة الثانية والثالثة والرابعة من فيروس كورونا المستجد حتى وصلت إلى العالم سلالة لمبادا والتي وصفها الأطباء بأنها الأخطر على الإطلاق حول العالم والتي قد تسبب كوارث كبيرة لا يمكن تدارك آثارها كما تم التعامل من قبل مع باقي السلالة السابقة .

أعراض سلالات فيروس كورونا المختلفة

فالبرغم من اختلاف شدة سلالات فيروس كورونا المستجد إلا أنها هنا مجموعة من الأعراض أكثر شيوعا في جميع السلالات والتي تختلف في بعض الأحيان من شخص إلي آخر ولكن هنا مجموعة من الأعراض يمكن ملاحظتها فورا ومن أبرزها سعال، حمى، وفقدان حاسة الشم أو التذوق و الشعور بالإرهاق وألم في الصدر وضيق في التنفس.

ظهور سلالة دلتا قبل سلالة لمبادا

قبل أيام قليلة من ظهور سلالة لمبادا المتحورة من فيروس كورونا المستجد تعرضت الهند لظهور فيروس جديد متحور من كورونا (كوفيد_19) والذي أصاب ملايين المواطنين وأدى إلى انتشار المستشفيات في الشوارع.

أعراض فيروس دلتا

وقال أطباء هنديين إن فيروس «دلتا» أو «B1617.2» المتحور من فيروس كورونا قد يتسبب في إصابة أشخاص بالغرغرينا وفقدان السمع.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة «الديلي ميل» أوضح المسؤولون الطبيون أن فيروس «دلتا» أكثر عدوى من كورونا ويشكل خطورة أكبر منه.

وحسب موقع « بلومبرج» أضاف المسؤولون أنهم شهدوا ارتفاعًا في مرضى الصمم أو الغرغرينا بسبب جلطات الدم .

وحذر رؤساء الصحة في المملكة المتحدة بالفعل من أنه يبدو أن هناك خطرًا أكبر في فيروس «دلتا» مقارنة بسلالة كينت السائدة سابقًا.

ونستعرض المزيد من التفاصيل حول سلالة لمبادا الجديدة والمتحورةمن فيروس كورونا المستجد من خلال الفيديوجراف التالي.