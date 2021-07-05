عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بتكلفة 23 مليار جنيه.. حياة كريمة تغير شكل الحياة في المنيا

انشاء مدارس بقرى
انشاء مدارس بقرى حياة كريمة بملوي

باستثمارات تبلغ 23 مليار جنيه لخدمة 5 مراكز بالمنيا حولت مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية " حياة كريمة" مراكز أبوقرقاص وملوي وديرمواس ومغاغة والعدوة  إلى مراكز حضارية متطورة تنعم بالخدمات التي يحتاجها المواطنين بعد سنوات من المطالبات حيث كان يعاني المواطنين من قلة الخدمات في كافة القطاعات المختلفة.

أهالي ملوي عبروا عن سعادتهم الغامرة بمشروعات الصرف الصحي ومحطات مياه الشرب النقية وإنشاء الوحدات الصحية ومراكز الشباب التي انتشرت في كل القرى المختلفة وكذلك مبادرة سكن كريم للأسر الفقيرة المستحقة.

محافظ المنيا يتفقد المركز التكنولوجي بأبوقرقاص

محافظ المنيا يتابع إنشاء محطة معالجة للصرف الصحي بعرب بني خالد ومدرسة ابتدائية بالمحرص

محافظ المنيا يلتقي مع نواب البرلمان لبحث مشكلات القطاعات الخدمية


ومن جانبه تابع اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم ، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبوزيد ، أعمال المشروعات الجاري تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بقري مركز ملوي.

حيث يستهدف المشروع القومي لتطوير الريف المصري ، والذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تطوير 192 قرية بـ 757 تابعا، بإجمالي 32 وحدة محلية ، بنطاق 5 مراكز على مستوى المحافظة ، وهى  " أبوقرقاص وملوى وديرمواس ومغاغة والعدوة  " بتكلفة إجمالية تصل إلى 23 مليار جنيه، ليصل إجمالي المستفيدين من المشروعات الخدمية التي سيتم تطويرها نحو 2 مليون و970 ألف مستفيد.

وذلك بحضور، اللواء أحمد السايس رئيس مركز ملوي، ورياض عبدالستار عضو مجلس النواب بملوي، ومتدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة ( الدفعة الثالثة – دفعة الشهيد احمد المنسي) ، وعامر طه نائب رئيس المدينة والمهندسة ايمان عبدالرازق رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي ، وممثلي الجهات المعنية ، وشباب البرنامج الرئاسي ومؤسسة حياة كريمة .

أعرب محافظ المنيا ، عن خالص شكره وتقديره للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، على اهتمامه بالمواطنين البسطاء من أهالينا في القرى والنجوع من خلال وصول جميع الخدمات والمرافق من خلال تنفيذ مبادرة «حياة كريمة»، لتحقيق تنمية مستدامة بقرى الريف المصري.

تابع المحافظ خلال جولته، أعمال إنشاء مدرسة المحرص الابتدائية بعدد 40 فصل بتكلفة تصل لحوالي 17 مليون جنيه.

كما تفقد المحافظ الأعمال الخاصة بإنشاء محطة رفع صرف صحي بقرية البراجيل وكذلك أعمال مد وتدعيم شبكات المياه  .

والتقى المحافظ، خلال الجولة بعدد من المواطنين، حيث أدار المحافظ نقاشا وحوارا مفتوحا معهم واستمع لمقترحاتهم وأفكارهم حول الأعمال التي يجرى تنفيذها في القرية .

كما واصل محافظ المنيا جولته بقري مركز ملوي، حيث تابع أعمال إنشاء محطة رفع صرف صحي بقرية مصطفي حمدي وانحدار شبكات خطوط طرد وصرف صحي، وكذلك بدء أعمال إنشاء محطة معالجة الصرف الصحي بعرب بني خالد (أبوقلتة) المقام على مساحة 12 فدان ويخدم 10 قري على  المركز.

 

الرئيس عبد الفتاح السيسي حياة كريمة محافظ المنيا مياة الشرب الصرف الصحى المبادرة الرئاسية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القطاعات الخدمية لقطاعات المختلفة

موضوعات متعلقة

محافظ المنيا يتفقد المركز التكنولوجي بأبوقرقاص

ترشيحاتنا

عبر google earth.. تعرف على الحالة المرورية بطرق القاهرة والجيزة

يورو 2020 .. المنتخب الدنماركي من مهدد بالخروج إلى منافس على اللقب

أخبار الرياضة .. مباراة الأهلي القادمة بعد الفوز على سموحة .. مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الاثنين 5-7-2021

ليبيا.. الدبيبة يطالب باسترداد الأموال المحتجزة في تونس

بتكلفة 23 مليار جنيه.. حياة كريمة تغير شكل الحياة في المنيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد تزف بشرى سارة بخصوص الطقس وتعلن موعد انتهاء الموجة الحارة

الرغيف بـ 5 جنيه.. غلق وتشميع محل سمين في المطرية بـ القاهرة

الشيخ حسن اغتصبها أثناء صلاة الفجر.. جريمة شرف تهز الدقهلية

الجرام أقل من 700 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الاثنين 5-7-2021

مياه غازية.. كارثة سببتها السفينة الجانحة "إيفر جيفين" بقناة السويس

فيديوجراف.. انتكاسة.. تطورات الحالة الصحية لوائل الإبراشي وإيمان الحصري

قفزة مرعبة.. سمكة قرش تصطاد طيارا مظليا في البحر الأحمر.. فيديو

بعد حظر الجماهير.. قرار عاجل من الكاف بشأن نهائى دورى أبطال إفريقيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عمرها 66 مليون سنة.. اكتشاف أسنان قرش منقرض في القدس.. صور

حقيقة ذوبان السيارات في الكويت بسبب الارتفاع الشديد في درجات الحرارة.. صور

شاهد.. ثور ضخم يهاجم المارة في بريطانيا |صور

مقطع مؤثر.. طفلة تقفز من السعادة بعد استعادة قدرتها على المشي

فيديو

فيديوجراف.. انتكاسة.. تطورات الحالة الصحية لوائل الإبراشي وإيمان الحصري

فيديو جراف.. ناد إفريقي يعلن التعاقد مع ميسي.. تفاصيل

فيديوجراف.. حنان ترك تعود لـ الفن بـ النداهة بعد ظهورها بالبوركيني

حماية وطن| المتحدث العسكري يستعرض قوة الجيش المصري في قادر ٢٠٢١

المزيد

ساحة رأي

طلعت القاضي يكتب: الاخراج المصري بين الطموح والعبث

عرفه علام يكتب: مصر بداية التاريخ وحاضره ومستقبله

خالد عامر يكتب: فرحة قومية بالقاعدة البحرية

رمضان البيه يكتب: البطل السيسي وثورة التصحيح

منال خيرت تكتب: يُحكى أن

أحمد الغنام يكتب : بالوحدة نقود

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علاء حيدر

طالبة «الفستان».. وتاريخ «بنطلون» المرأة

د.مجدي بدران

الألوان والاسترخاء والمناعة

د. محمد مبروك

صراع الفستان وبدلة الغوص!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2012»: جدلية المغانم المطلقة والنسبية

كريمة أبو العينين

ليس لدينا الكثير

إبراهيم شعبان

في التقدم والتخلف.. لماذا سقطت الأنظمة الدينية؟

إسلام كمال

ماذا كتبت قبل ثورة يونيو بساعات؟!

المستشار سُليمان عبدالغفار

الأدَبْ.. ومَتاهَة التَغْريبْ

اﻟﻤﺰﻳﺪ