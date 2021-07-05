بتكلفة 23 مليار جنيه.. حياة كريمة تغير شكل الحياة في المنيا

باستثمارات تبلغ 23 مليار جنيه لخدمة 5 مراكز بالمنيا حولت مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية " حياة كريمة" مراكز أبوقرقاص وملوي وديرمواس ومغاغة والعدوة إلى مراكز حضارية متطورة تنعم بالخدمات التي يحتاجها المواطنين بعد سنوات من المطالبات حيث كان يعاني المواطنين من قلة الخدمات في كافة القطاعات المختلفة.

أهالي ملوي عبروا عن سعادتهم الغامرة بمشروعات الصرف الصحي ومحطات مياه الشرب النقية وإنشاء الوحدات الصحية ومراكز الشباب التي انتشرت في كل القرى المختلفة وكذلك مبادرة سكن كريم للأسر الفقيرة المستحقة.



ومن جانبه تابع اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم ، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبوزيد ، أعمال المشروعات الجاري تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بقري مركز ملوي.

حيث يستهدف المشروع القومي لتطوير الريف المصري ، والذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تطوير 192 قرية بـ 757 تابعا، بإجمالي 32 وحدة محلية ، بنطاق 5 مراكز على مستوى المحافظة ، وهى " أبوقرقاص وملوى وديرمواس ومغاغة والعدوة " بتكلفة إجمالية تصل إلى 23 مليار جنيه، ليصل إجمالي المستفيدين من المشروعات الخدمية التي سيتم تطويرها نحو 2 مليون و970 ألف مستفيد.

وذلك بحضور، اللواء أحمد السايس رئيس مركز ملوي، ورياض عبدالستار عضو مجلس النواب بملوي، ومتدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة ( الدفعة الثالثة – دفعة الشهيد احمد المنسي) ، وعامر طه نائب رئيس المدينة والمهندسة ايمان عبدالرازق رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي ، وممثلي الجهات المعنية ، وشباب البرنامج الرئاسي ومؤسسة حياة كريمة .

أعرب محافظ المنيا ، عن خالص شكره وتقديره للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، على اهتمامه بالمواطنين البسطاء من أهالينا في القرى والنجوع من خلال وصول جميع الخدمات والمرافق من خلال تنفيذ مبادرة «حياة كريمة»، لتحقيق تنمية مستدامة بقرى الريف المصري.

تابع المحافظ خلال جولته، أعمال إنشاء مدرسة المحرص الابتدائية بعدد 40 فصل بتكلفة تصل لحوالي 17 مليون جنيه.

كما تفقد المحافظ الأعمال الخاصة بإنشاء محطة رفع صرف صحي بقرية البراجيل وكذلك أعمال مد وتدعيم شبكات المياه .

والتقى المحافظ، خلال الجولة بعدد من المواطنين، حيث أدار المحافظ نقاشا وحوارا مفتوحا معهم واستمع لمقترحاتهم وأفكارهم حول الأعمال التي يجرى تنفيذها في القرية .

كما واصل محافظ المنيا جولته بقري مركز ملوي، حيث تابع أعمال إنشاء محطة رفع صرف صحي بقرية مصطفي حمدي وانحدار شبكات خطوط طرد وصرف صحي، وكذلك بدء أعمال إنشاء محطة معالجة الصرف الصحي بعرب بني خالد (أبوقلتة) المقام على مساحة 12 فدان ويخدم 10 قري على المركز.