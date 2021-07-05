أب يستغيث بوزيرة الصحة لعلاج نجله من ضمور العضلات على نفقة الدولة .. صور

ناشد المواطن إبراهيم محمد الرمادى ، والمقيم دوران محب مركز المحله الكبرى محافظة الغربية ، في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء " بين الناس " التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وزارة الصحة، تبنى حالة نجله وعلاجه على نفقة الدولة من مرض " ضمور العضلات " .



ويقول فى رسالته: «ابني محمد عمره 18 سنه يعانى من ضمور في العضلات وليه علاج بيجي من خارج مصر وانا مواطن بسيط مفيش بايدى حاجه اعملها ومصاريف علاج ابني استنزفت كل قواي المادية فلم يعد بمقدوري سد احتياجات وتكاليف العلاج وأملي الوحيد بعد الله سبحانه وتعالى أن تنظروا في حالته ومساعدتى لإنقاذ حياة ابني».



وأضاف «حالة محمد تسوء يوما بعد يوم، ويحتاج إلى العلاج فى أسرع وقت لإنقاذ حياته وأنا مش عارف اعمل ايه ضنايا بيموت كل يوم قدام عيني ومش قادر اعمل له حاجة ولا قادر اوفر علاجة وعلى عينى، عايز ابني يتعالج وحد يساعدني مش عايز أكتر من كدا»، مناشدا وزارة الصحة أن تنظر إلى حالة نجله بنظرة رحمة وعطف، مطالبا بالموافقة على علاجه على نفقة الدولة؛ نظرًا لعدم قدرته على تحمل تكلفة العلاج.

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتساب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

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