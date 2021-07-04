بدء تسجيل لقاح كورونا لأعضاء نادي الشيخ زايد

أعلن مجلس إدارة نادى الشيخ زايد الرياضي، عن فتح باب تسجيل طلبات الأعضاء لتلقى اللقاح الخاص بفيروس كورونا.

وتم التنسيق بين إدارة النادي ومسئولي وزارة الصحة منذ اكثر من شهر، على أن يبدأ تسجيل أسماء أعضاء النادى بداية من الساعة العاشرة وحتى التاسعة مساءا.

وسيتم تسجيل الاسم والرقم القومي ورقم المحمول وسوف يتم التنسيق تباعا للتسجيل في مقر النادي يوميا.

ويواصل نادى الشيخ زايد الرياضي، استقبال أعضاء الجمعية العمومية لتسجيل الحصول على لقاح فيروس كورونا حفاظا على سلامتهم وذلك بعد التسجيل على موقع وزارة الصحة.

وأكد الكابتن فكري الهواري، تسجيل عدد كبير من أعضاء النادي للحصول على اللقاح، وقدم رئيس نادي الشيخ زايد شكره للرئيس عبد الفتاح السيسى لدعمه جموع الشعب المصري فى جميع المجالات والاهتمام بصحة المواطن المصرى بصفه عامة.

وثمن الهواري جهود الرئيس فى مواجهة فيروس كورونا محليا منذ اندلاع الجائحة فى العالم وكذلك جهود مصر فى دعم الدول الصديقة فى مواجهة الفيروس.

يذكر أن الكابتن فكري الهواري، نسق مع وزارة الشباب والرياضة، ووزارة الصحة والسكان لتوفير لقاحات فيروس كورونا لأعضاء النادي وأسرهم وموظفى النادي اختياريا بمقر النادي بمدينة الشيخ زايد.

وبدأ نادى الشيخ زايد بتسجيل اعضائه واستمر حتى اليوم لتوفير اللقاحات للأعضاء وأسرهم وذلك بعد التسجيل الإلكتروني الخاص بوزارة الصحة والسكان.

ووجه الكابتن فكري الهواري ، الشكر والتحية إلى وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، لتعاونها الكبير والاستجابة الفورية من جانبها لتيسير إجراءات حصول أعضاء النادي على لقاح كورونا.

وكان المجلس أجرى اتصالات مع وزيرة الصحة لإرسال كشوف بأسماء الأعضاء الراغبين في الحصول على لقاح كورونا على أن يتم تحديد موعد لهم.

وفي ضوء ما جرى من تقدير واهتمام لأعضاء النادي، جاء شكر مجلس إدارة النادي ورئيسه لوزيرة الصحة.

وأكد المهندس علي بدر، المدير التنفيذي للنادي، أن الإدارة مستمرة في تسجيل أسماء الأعضاء الراغبين في الحصول على لقاح كورونا، وإرسال هذه الكشوف إلى وزارة الصحة، لتحديد مواعيد حصولهم على اللقاح في المقرات المعتمدة من الوزارة.

جدير بالذكر أن الكابتن فكري الهواري، رئيس النادي، قام بجولة تفقد خلالها الإنشاءات الجديدة والاستماع لشكاوي الاعضاء والتأكيد على التسجيل للحصول على لقاح كورونا من خلال اللجنة الطبية بالنادي.