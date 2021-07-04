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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

فوائد غير متوقعة لتناول الكركم لصحتك

صدى البلد

فوائد صحية غير متوقعة لتناول الكركم لصحتك فهو يمكن أن يفيد الصحة ، بالإضافة إلى بعض آثاره الجانبية السلبية، وفقا لموقع medicalnewstoday  الكركم تم استخدامه أيضًا تقليديًا في الطب الهندي القديم لعلاج الأمراض الالتهابية والأمراض الجلدية والجروح وأمراض الجهاز الهضمي وأمراض الكبد.

خصائص مضادة للالتهابات

الكركم غنى بمركبات تعمل كمضاد للالتهابات قد تقلل من تفاقم التهاب المفاصل الذي يشعر به الأشخاص المصابون بالتهاب المفاصل.

مزيل للألم


 الكركم كمسكن للآلام. يشتهر هذا التوابل بتخفيف آلام التهاب المفاصل أيضًا ويبدو أن الدراسات تدعم الكركم لتسكين الآلام فهو يعمل مثل الإيبوبروفين 

فوائد صحية غير متوقعة لتناول كوب من مغلى الكركم

فوائد صحية غير متوقعة لتناول ملعقة من الكركم يوميا

تحسين وظائف الكبد
 

يحظى الكركم بالاهتمام مؤخرًا بسبب قدراته المضادة للأكسدة  التى تحارب تلف الكبد 

 يقلل من خطر الإصابة بالسرطان


يمكن أن يساعد الكركم على الهضم  نتيجة لخصائصها المضادة للأكسدة والمضادة للالتهابات

بجاب فوائده للكركم ناك العديد من الآثار الجانبية التى يمكن أن يسببها الإفراط في تناوله  فمن الممكن أن تسبب  تهيج المعدة عند تناوله بكميات كبيرة

يحفز الكركم المعدة على إنتاج المزيد من حمض المعدة. 

خصائص ترقق الدم


قد تؤدي خصائص تنقية الكركم أيضًا إلى تسهيل النزيف بسهولة أكبر. السبب لذلك غير واضح. الفوائد الأخرى المقترحة ، مثل خفض الكوليسترول وخفض ضغط الدم ، قد يكون لها علاقة بالطريقة التي يعمل بها الكركم في الدم.

الأشخاص الذين يتناولون أدوية تسييل الدم ، مثل الوارفارين (كومادين) ، يجب تجنب تناول الكركم.

الكركم فوائد صحية غير متوقعه لتناول الكركم لصحتك الكركم كمسكن للآلام يساعد الكركم على الهضم يحفز الكركم المعدة

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